В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Киевщину атакуют российские беспилотники

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена ​​в 22:14, а в 00:29 стало известно, что в регионе работает противовоздушная оборона.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– написали в ОВА.

Жителей также призвали позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях к отбоям.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:42 в Киевской области было зафиксировано 3 БПЛА через Чернобыльскую зону в направлении Житомирской области, а еще 1 – в Обуховском районе.