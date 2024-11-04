В регионе работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
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Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 22:14, а в 00:29 стало известно, что в регионе работает противовоздушная оборона.
В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– написали в ОВА.
Жителей также призвали позаботиться о своей безопасности и находиться в укрытиях к отбоям.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 00:42 в Киевской области было зафиксировано 3 БПЛА через Чернобыльскую зону в направлении Житомирской области, а еще 1 – в Обуховском районе.