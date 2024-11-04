У регіоні працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на Київську ОВА.
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Київщину атакують російські безпілотники
Повітряна тривога на Київщині була оголошена о 22:14, а о 00:29 стало відомо, що у регіоні працює протиповітряна оборона.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– написали в ОВА.
Мешканців також закликали подбати про свою безпеку та перебувати в укриттях до відбоїв.
За даними моніторингових каналів, станом на 00:42 у Київській області було зафіксовано 3 БпЛА через Чорнобильську зону у напрямку Житомирщини, а ще 1 – в Обухівському районі.