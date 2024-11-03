Спочатку тривога лунала у північно-східному регіоні країни. 24 Канал закликає жителів областей, де звучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Авіаексперт пояснив, чому складніше збивати "Шахеди", які дуже низько летять

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

19:40, 3 листопада У Сумах пролунали вибухи. Монітори пишуть про загрозу балістики для області.

19:03, 3 листопада Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

18:47, 3 листопада Повітряні сили написали про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини.Курс південно-західний!

18:45, 3 листопада Моніторингові телеграм-канали пишуть про щонайменше 3 групи БпЛА через Шостку на Новгород-Сіверський.