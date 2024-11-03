Сначала тревога звучала в северо-восточном регионе страны. 24 Канал призывает жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

К теме Авиаэксперт объяснил, почему сложнее сбивать "Шахеды", которые очень низко летят

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

19:40, 3 ноября В Сумах прогремели взрывы. Мониторы пишут об угрозе баллистики для области.

19:03, 3 ноября Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

18:47, 3 ноября Воздушные силы написали о группе ударных БПЛА на севере Сумщины. Курс юго-западный!

18:45, 3 ноября Мониторинговые телеграм-каналы пишут о, по меньшей мере, 3 группах БПЛА через Шостку на Новгород-Северский.