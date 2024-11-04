Украинские защитники сбили большую часть дронов, а другие – были локально потеряны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Как отработала ПВО во время атаки 4 ноября

В ночь на 4 ноября 2024 года Россия в очередной раз атаковала Украину. Так, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Днепропетровской области, которую запустил из Ростовской области. Также российская армия ударила управляемыми авиабомбами по Харьковской области.

Традиционно, ночью враг запустил десятки дронов-камикадзе типа "Шахед". В общем, российская армия атаковала Украину 80 БПЛА, которые запустила с трех направлений: Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Так, по состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 50 вражеских "Шахедов". Их "приземлили" украинские защитники в Киевской, Сумской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях.

Еще 27 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины.