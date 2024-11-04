Українські захисники збили більшу частину дронів, а інші – були локаційно втрачені. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Важливо Чому стало складно збивати "Шахеди": у ЦПД повідомили про зміну тактику росіян

Як відпрацювала ППО під час атаки 4 листопада

У ніч на 4 листопада 2024 року Росія вкотре атакувала Україну. Так, ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Дніпропетровщині, яку запустив з Ростовської області. Також російська армія вдарила керованими авіабомбами по Харківщині.

Традиційно, уночі ворог запустив десятки дронів-камікадзе типу "Шахед". Загалом, російська армія атакувала Україну 80 БпЛА, які запустила з трьох напрямків: Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Так, станом на 08:30 підтверджено збиття 50 ворожих "Шахедів". Їх "приземлили" українські захисники у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.



Скільки дронів збила ППО / Інфографіка Повітряних сил

Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.