24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленко пояснює, чому так відбувається.
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Зокрема, Коваленко зазначив, що наразі ворог змінив такутику.
"Збиття "Шахедів" ускладнилось, зокрема через низьку висоту їх прольотів і зміну російської тактики. Заходи вживаються. Це важливо розуміти", – повідомив він.
При цьому Коваленко зазначив, що заходи вживаються.
До слова, Росія у ніч проти неділі, 3 листопада, знову атакувала Київ "Шахедами". Внаслідок атаки зафіксовані падіння уламків у Шевченківському, Деснянському та Голосіївському районах міста.