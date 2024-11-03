24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко объясняет, почему так происходит.
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В частности, Коваленко отметил, что сейчас враг изменил такуютику.
"Сбивание "Шахедов" усложнилось, в частности из-за низкой высоты их пролетов и изменение российской тактики. Меры принимаются. Это важно понимать", – сообщил он.
При этом Коваленко отметил, что меры принимаются.
К слову, Россия в ночь на воскресенье, 3 ноября, снова атаковала Киев "Шахедами". В результате атаки зафиксированы падения обломков в Шевченковском, Деснянском и Голосеевском районах города.