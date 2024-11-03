О последствиях атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Полиции Киевской области, ГСЧС.

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Обломки вызвали пожары

Спасатели сообщили, что в течение ночи несколько раз выезжали на вызов для тушения пожаров в результате падения обломков сбитых "Шахедов. В частности, в селе Софиевская Борщаговка произошло возгорание легкового автомобиля.

Последствия атаки в Киевской области / Фото ГСЧС

Также чрезвычайники ликвидировали возгорание 2-этажного жилого дома в селе Здоровка Обуховского района. Площадь возгорания – 100 квадратных метра. А в селе Нижняя Дубечня занялась кровля хозяйственной постройки.

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Повреждены гражданские дома

По данным полиции, в нескольких районах повреждены 3 автомобиля, 5 частных домов, заборы, 4 квартиры, а также гаражное, складское и офисное помещение. Кроме этого, произошло возгорание травяного настила, которое оперативно ликвидировали спасатели.

Повреждения в результате атаки на Киевщину / Фото Полиции

Атака "Шахедов на Киев

Российские войска атакуют столицу ударными беспилотниками фактически каждую ночь. Руководитель КМВА Михаил Шаманов рассказал, что "Шахеды" заходят с разных направлений, на совершенно разных высотах.

Сегодня ночью в столице воздушную тревогу объявляли дважды. Длилась она более 5 часов. Нападение отбили – все беспилотники, которые заходили на столицу, были обезврежены.