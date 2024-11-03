Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова в эфире телемарафона.

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Враг запускает "Шахеды" волнами начиная с вечера. На столицу они заходят с разных направлений абсолютно разные высоты. Заходят группами, потом разделяются на единицы, – отметил Шаманов.

Все БПЛА сбили

По уточнению руководителя ОВА, сегодня ночью россияне запускали дроны из воздушного пространства Курской области.

Сегодня ночью в столице воздушную тревогу объявляли дважды. Длилась она более 5 часов. Нападение отражали зенитно-ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, Воздушные Силы.

Все беспилотники, которые заходили на столицу, были обезврежены.

Последствия атаки на Киев

В результате отражения атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности Шевченковском, Голосеевском районах города.

Так, в Шевченковском районе зафиксировано повреждение дорожного покрытия, опоры освещения и электросети.

"По меньшей мере в пяти зданиях повреждено остекление окон. Повреждены 11 автомобилей, корпус и здание общежития Киевского Национального университета", – сообщил Шаманов.

К счастью, пострадавших удалось избежать.

Справочно. В ночь на 3 ноября враг атаковал Украину 96 "Шахедами". Сбить удалось 66, зато локально потеряны еще 27 БпЛА.