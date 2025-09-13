Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадьяра".
Что "Мадьяр" говорит о сбитии "Ориона"?
В субботу, 13 сентября, "Мадьяр" рассказал об уничтожении ударно-разведывательного борта "Орион 414".
Пока бензин таки становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми. Но никому ни слова,
– намекнул командующий Сил беспилотных систем на проблемы врага.
Роберт Бровди отметил работу 414 отдельной бригады беспилотных систем – "Птиц Мадьяра". По его словам, с начала войны с Россией подразделение уже уничтожило более 1 500 различных российских беспилотников – от "Орланов" и "Шахедов" до "Ланцетов". Крупнейшими из них были "Мерлин" и "Форпост". Теперь к этому списку добавился и "Орион" – одна из ключевых целей.
Известно, что "Орион 414" – это ударно-разведывательный аппарат с размахом крыльев более 16 метров и способностью держаться в воздухе до 24 часов.
Последние новости о "Мадьяре": что известно?
Командующий СБС ВСУ рассказывал о атаке на нефтеперекачивающую станцию "Второво" во Владимирской области России. Ее ночью 7 сентября совершило подразделение "Птиц Мадьяра" Сил беспилотных систем.
Кроме этого, в ночь на 28 августа более 100 дронов атаковали объекты в России, в частности два важных НПЗ, что вызвало пожары.
Обстрел вызвал уменьшение производства топлива на 4,7% и эвакуации жителей в Ростовской области.