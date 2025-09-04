Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.
Смотрите также Можно ли завершить войну в 2026 году: интервью Скотта Лукаса о проблемах Путина
Что известно об ударах по НПЗ России?
Так, дважды за месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.
Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,
– подчеркнул "Мадьяр".
Всего отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:
- Рязанский НПЗ (02.08),
- БазаПММ АЭ "СОЧИ" (03.08),
- Афипский НПЗ (07.08),
- БазаПММ "ЭРТАН" (08.08),
- Саратовский НПЗ (10.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),
- Волгоградский НПЗ (14.08),
- АО "Невинномысский азот" (16.08),
- НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),
- Новошахтинский НПЗ (20.08),
- НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),
- НПЗ Албашнефть (22.08),
- Сызранский НПЗ (24.08),
- Куйбышевский НПЗ (28.08),
- Афипский НПЗ (28.08),
- Краснодарский НПЗ (30.08),
- Сызранский НПЗ (30.08),
Как Украина била по НПЗ России в августе: смотрите видео
Удары осуществлялись как исключительно СБС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.
Почему Венгрия закрыла въезд "Мадьяру"?
После ударов по нефтепроводу "Дружба" Будапешт запретил въезд командиру украинской воинской части, причастной к атакам. По словам министра Сийярто, эти действия наносят ущерб прежде всего Венгрии и Словакии, а не России.
Вскоре в Венгрии подтвердили, что речь идет о командире СБС, этнического венгра Роберта Бровди, известного под позывным "Мадьяр".
В ответ "Мадьяр" обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии.
"Запихните в д**у, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я – Украинец и прибуду на Родину моего Отца уже после вас", – подчеркнул командующий СБС.
МИД Украины вручило послу Венгрии ноту протеста и призвало страну воздержаться от недружественных действий.