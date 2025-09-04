Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.

Что известно об ударах по НПЗ России?

Так, дважды за месяц под удар попали Афипский НПЗ, НПС "Унеча Транснефть-Дружба" и Сызранский НПЗ.

Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть – быстросгораемыми,

– подчеркнул "Мадьяр".

Всего отчитались о 17 атаках по нефтеперерабатывающим заводам и объектам:

Рязанский НПЗ (02.08),

БазаПММ АЭ "СОЧИ" (03.08),

Афипский НПЗ (07.08),

БазаПММ "ЭРТАН" (08.08),

Саратовский НПЗ (10.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (12.08),

Волгоградский НПЗ (14.08),

АО "Невинномысский азот" (16.08),

НПС "Никольское-ТРАНСНЕФТЬ" (18.08),

Новошахтинский НПЗ (20.08),

НПС "УНЕЧА ТРАНСНЕФТЬ-ДРУЖБА" (21.08),

НПЗ Албашнефть (22.08),

Сызранский НПЗ (24.08),

Куйбышевский НПЗ (28.08),

Афипский НПЗ (28.08),

Краснодарский НПЗ (30.08),

Сызранский НПЗ (30.08),

Удары осуществлялись как исключительно СБС, так и во взаимодействии с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны.

