Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим мощностям России, из-за чего добыча нефти сократилась ориентировочно на 17%. Рядовые россияне уже испытывают нехватку горючего и в некоторых регионах внедряют нормирование горючего. Это демонстрирует, что экономика России испытывает давление, пытаясь продолжать боевые действия. К тому же растет и дефицит бюджета – за последние месяцы он вырос на 30%.

На фоне этих экономических проблем время для наступления у россиян исчерпывается и зимой им будет значительно труднее. Украина же в лучшей ситуации, ведь имеет поддержку партнеров – как военную, так и экономическую.

Профессор американистики Скотт Лукас и интервью 24 Канала сделал прогноз, когда и как именно может закончиться война с Россией. Больше об этом, проблемах России и какие угрозы есть для Украины – читайте далее в материале.

Добыча нефти упала на 17%, дефицит бюджета в России растет

Согласно данным Reuters, Украина уничтожила 17% нефтеперерабатывающих мощностей России с помощью дальнобойных дронов. Кроме того, президент Дональд Трамп угрожает экономической войной, если не сможет заставить Владимира Путина прекратить войну против Украины. Как долго Россия сможет выдерживать такое экономическое давление?

Думаю, отправной точкой здесь является не сосредоточение внимания на Дональде Трампе. Он много чего говорит. Удары Украины по России, особенно по нефтеперерабатывающим заводам, – это реальность. В начале 2025 года мы начали понимать важность точных ударов, особенно с помощью беспилотников.

В феврале – марте добыча нефти в России сократилась ориентировочно на 16%. Россия пыталась восстановить эти заводы, но Украина усиливает атаки беспилотниками. Атаки на российские объекты, которые поддерживают вторжение, в частности НПЗ, происходят почти каждую ночь.

Согласно оценкам Reuters, учитывая то, что пострадало 10 заводов, производство в России уже снизилось на 17%. Это означает, что горючего для вторжения станет меньше. Но Россия не хочет уменьшать объем горючего, которое направляется на войну, поэтому ограничивает его потребление внутри страны. Сейчас мы наблюдаем нормирование бензина в оккупированном Крыму и в некоторых регионах России, особенно на Дальнем Востоке, из-за других проблем, связанных с логистикой и транспортом.

То есть в некоторых местах, чтобы получить топливо, нужно быть представителем бизнеса, а для простого потребителя, который пытается добраться с работы домой или наоборот, это уже становится проблемой. Придется долго стоять в очереди. Это влияет на повседневную жизнь россиян. Это остановит вторжение? Нет, но это сигнал, что экономика России испытывает давление, пытаясь поддерживать военные действия.

Что касается США, то вопрос здесь не в риторике Трампа. Накануне он провел непонятную пресс-конференцию, большая часть которой сводилась к его кабинету – восхвалял его и отдавал ему честь. Когда его спросили об Украине, он сказал, что если Путин не достигнет соглашения, то он начнет против него экономическую войну. Но в следующем предложении он сказал, что президент Украины Владимир Зеленский тоже виноват.

В определенный момент он фактически обвинил Украину в попытке защитить себя от вторжения России, заявив, якобы это она выбрала войну как приоритет, что, конечно, не так. Если взглянуть на США, то Трамп не имеет такого значения, как его чиновники. Важно то, что из-за лести Путина в адрес Трампа, которая произошла недавно на Аляске, Трамп отказался от своей угрозы усилить санкции США.

Был пятидесятидневный дедлайн, а затем десятидневный. Пока нет конечного срока по усилению санкций США против России. Посмотрим, вернутся ли другие официальные лица США к этому вопросу и скажут, что должны усилить экономическое давление. Пока это не так. Зато ЕС скоро примет 19 пакет санкций.

Здесь также надо обратить внимание на второстепенные эффекты, как тот, что Трамп сейчас ненавидит Индию. Он ввел 50% тарифы для нее – как это повлияет на закупку Индии российской нефти?

Вы все еще верите, что у России осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы продолжать войну против Украины из-за текущих экономических проблем и недавней активизации атак украинских беспилотников?

Я не сказал бы, что это жесткий прогноз 6 – 12 месяцев, но это "окно", о котором вы говорите. Прежде всего время для наступления в Украине: будь то попытка России захватить территорию, или попытка Украины вернуть ее, ограничено с весны до осени. Сейчас мы в середине этого периода.

Россия достигла очень ограниченных успехов в Донецкой области, несмотря на все эти западные заголовки, вводящие в заблуждение. Мол, Россия побеждает. Согласно моим подсчетам, россияне захватили только четыре города в Донецкой области со времени падения Бахмута в 2023 году. Они оккупировали 1% украинской территории с ноября 2022 года. Сейчас они занимают ориентировочно 19% Украины.

Они пытались захватить территорию в Сумской области – в основном безрезультатно. В Днепропетровской области сегодня наблюдается вторжение, россияне заявили о захвате двух сел. Все эти попытки в течение весны, лета, а теперь и осени захватить территорию закончатся тем, что зимой у них иссякнет время и вести наступление будет значительно труднее.

Обратите внимание! 26 августа аналитики DeepState сообщили, что россияне впервые оккупировали два села на Днепропетровщине – Запорожское и Новогеоргиевку. Это подтвердили в ОСГВ "Днепр". Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции.

Каким будет российское экономическое положение следующей весной? Их ВВП стоит на месте. Роста почти нет. Они имели скачки инфляции, которые произошли из-за перегрева экономики. Сейчас они находятся в периоде, когда им приходится либо снижать процентные ставки, что может привести к росту инфляции, либо сохранять их на высоком уровне и рисковать столкнуться с рецессией.

Дефицит государственного бюджета растет. За последние месяцы он вырос на 30%. Могут ли они продолжать бросать деньги на войну? Есть двойная ситуация с шестимесячным или годовым окном. Какие мощности будет иметь Россия, например, летом и осенью 2026 года? С другой стороны, может ли Украина и в дальнейшем получать помощь от союзников для обороны? Это не только военная, но и экономическая и финансовая помощь для поддержки работы правительства Украины и государственных служб.

Я вернусь к основному, потому что думаю, что многие об этом забывают. Если бы мне нужно было выбрать экономическую ситуацию, в которой я хотел бы оказаться, пока Кремль пытается поддерживать вторжение, я не хотел бы попасть в Россию, которая в значительной степени изолирована на международной арене, сталкивается с массой санкций и сильно зависит от Ирана и Китая по продаже своей нефти.

Я предпочел бы быть частью Украины, которая является союзником Европейского блока, одной из крупнейших экономик мира, который, безусловно, имеет самое большое население: 450 миллионов человек. Украина также может надеяться на поддержку таких стран, как Канада, Австралия, Южная Корея и Япония. Чью экономическую силу я предпочел бы – Москвы или Киева, который поддерживают международные партнеры? Я выбрал бы Киев.

Означает ли это, что союз Украины с западными государствами дает ей больше преимуществ с точки зрения экономик, которые ее поддерживают, чем у России и ее партнеров?

Это связано с Европой, хотя я не хочу недооценивать других союзников из Азии и других частей мира, например Канаду. Ее премьер-министр Марк Карни посетил Украину и пообещал предоставлять больше военной и экономической помощи. Мы знаем, что Европа рядом, что она дала наибольшую долю помощи Украине, гораздо большую, чем США, несмотря на то, что говорит Трамп. Европа лидирует с точки зрения санкций против России, и вскоре будет принят 19 пакет.

Есть несколько человек, которых можно назвать "ложкой дегтя": Виктор Орбан в Венгрии и Роберт Фицо в Словакии, которые отсрочили попытку Европы полностью прекратить поставки российских энергоносителей. Это будет ключевым в будущем, но если Европейский Союз и отдельные его члены будут твердо поддерживать Украину.

Почему это важно? Сколько бы мы не обращали внимание на Дональда Трампа, который пытается привлекать его ежедневно, европейские чиновники работают с теми людьми, о которых не услышишь в заголовках новостей ежедневно. Есть посланник в Украине Кит Келлог. Есть люди в Госдепе, Пентагоне, ЦРУ. Сейчас европейские и украинские чиновники, видимо, достигли согласия этих американских чиновников по планированию гарантий безопасности.

Эти гарантии безопасности, о которых сообщаются в Financial Times, теперь означают, что США впервые заявляют, что будут предоставлять разведданные, средства противовоздушной обороны, другие возможности для установления бесполетной зоны. США предоставят материально-техническое обеспечение поддержки миротворческих сил, когда вторжение будет остановлено.

Шесть месяцев назад, когда при Трампе не было помощи Украине, сотрудничество Европы с Украиной было жизненно необходимым, чтобы продвинуть США за пределы того, что Дональд Трамп произносит в своих очередных мыслях.

Какой был самый важный аргумент европейских союзников, после которого Трамп изменил свое мнение и согласился предоставить определенные гарантии безопасности?

Важно то, что произошло еще в феврале, но не то что сказали Дональду Трампу. Они (европейские союзники – 24 Канал) поддерживали открытые каналы с американскими официальными лицами, которые являются "взрослыми" в этой ситуации. Ведь Трамп может менять мнение каждую неделю, а планирование должно быть на постоянной основе.

Во время встречи на Аляске Путин манипулировал Трампом. А потом, через 72 часа, когда Зеленский и европейцы прибыли в Вашингтон для обсуждений с Трампом, думаю, было два символических момента. Первым было то, что Владимир Зеленский вручил Трампу письмо от Елены Зеленской для дальнейшей передачи Мелании Трамп.

Это было письмо, в котором напоминали об украинских детях, которых похитили и насильно вывезли жить на оккупированной Россией территории или в самой России. 20 тысяч подтвержденных и 300 тысяч потенциально похищенных детей. Это установило личную связь, которая очень важна.

Ведь Дональд Трамп не действует на основе фактов, он не действует, основываясь на знании того, что происходит в Украине и России. Он действует на основе того, что чувствует. Путин не останавливается, он продолжает атаковать, то есть выставляет Трампа слабым. Трамп ненавидит это. Поэтому это письмо от Елены Зеленской важно.

Второй момент был на встрече с европейцами и Зеленским, когда президент Финляндии Александр Стубб сказал за столом: "Если вы отдадите остальную часть Донецкой области России – те 25%, которые контролирует Украина, – россияне не успокоятся. Они используют ее как дорогу на Киев". Иначе говоря, будет постоянная угроза нового вторжения. Думаю, именно это подчеркнуло Трампу то, что нельзя отдавать украинскую территорию и надо задуматься о гарантиях безопасности.



Встреча Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Белом доме

Прошло больше недели, Трамп снова выражает свое недовольство, злится по поводу разных вещей, раздражается и выплескивает агрессию. Но суть в том, что после той встречи в Вашингтоне, Зеленский и европейцы, а затем и военные Украины, Европы и США начали планирование, которое возглавляет председатель Объединенного комитета начальников штабов в США.

Даже если Трамп снова будет менять свою позицию, если он не прикажет остановить это планирование, – процесс будет развиваться месяц за месяцем.

У США есть угроза для Украины и это не Трамп

Кроме угрозы хаотичности Трампа, другая угроза находится внутри Пентагона. Эта угроза – это человек, о котором вы, возможно, никогда не слышали, Элбридж Колби. Он фактически находится на уровне помощника министра обороны. Он ненавидит оказывать помощь Украине.

Несколько недель назад он провел обзор запасов американской армии, что повлекло то, что министр обороны Пит Хегсет, который не имеет нужной квалификации, приостановил помощь Украине на несколько дней. Просто остановил и все. Затем это решение было отменено, потому что американские военные и чиновники сказали, что этого нельзя делать.

Есть этот непредсказуемый элемент, такой как Колби в Пентагоне, который может просто приказать остановить помощь. Я не хочу сказать, что так будет продолжаться. Но если вы еще раз сравните, где мы были в январе, когда думали, что все закончено и США ушли навсегда, и где мы сейчас, когда обсуждаются гарантии безопасности и помощь Соединенных Штатов. Это большой шаг вперед по сравнению с тем, где мы были в начале этого года.

Что известно об Элбридже Колби? Элбридж Колби – один из ключевых стратегов в Пентагоне, известный как "ястреб Китая". Он занимал высокие должности в Министерстве обороны еще во время первого срока Дональда Трампа, а сейчас назначен заместителем министра обороны по вопросам политики. Это третья по важности должность в Пентагоне .



Колби получил репутацию идеолога, который настаивает: главной задачей США является сдерживание Китая, даже ценой уменьшения поддержки союзников в других регионах. Свою позицию он изложил в книге "Стратегия отрицания", которую назвали одной из важнейших в сфере безопасности.



Украину же он рассматривает как второстепенное направление. В своих публикациях Колби писал, что НАТО и без Киева значительно превосходит Россию, а новые члены только рискуют втянуть США в конфликт, отвлекая силы от противостояния с Китаем.



Источник: "Бабель"

Перед Путиным встала дилемма

Потерял ли Путин поддержку США после встречи в Белом доме с европейскими союзниками, Зеленским и американской администрацией?

Путин никогда не потеряет поддержку Трампа полностью, потому что он как флюгер, который крутится на ветру. Вопрос, кто дует на флюгер. Кремль может попробовать еще раз дунуть и сказать, какой Трамп замечательный и должен получить Нобелевскую премию мира, что он великий лидер наряду с лидером Владимиром Путиным. Но здесь есть проблема – как далеко может зайти Кремль?

Думаю, что они (россияне – 24 Канал) разыграли свою последнюю большую карту. Вот вам личная встреча с Путиным, которую Трамп хотел в течение месяцев, вот красная дорожка. Путин говорит о том, какой Трамп замечательный перед американскими медиа. Что еще можно сделать? Невозможно вернуться к простому телефонному звонку от Путина и получить тот же эффект.

Кроме того, Россия не прекращает атаковать мирное население Украины. Нельзя предложить Трампу перспективу Нобелевской премии мира и перспективу стать великим человеком в мире, если не прекратить атаки, потому что нет мира.

Есть единственное, чего я никогда не понимал о россиянах: каждый раз после таких моментов, когда Трамп льстит Путину, или когда были переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле несколько месяцев назад, на следующий день Россия запускает минимум десятки дронов и ракет, а иногда и сотни.

Сразу после встречи Зеленского и европейцев с Трампом, уже на следующий день Россия запустила более 300 беспилотников и ракет. Можно было бы подумать, что Россия остановится на несколько дней. За последние несколько дней Россия запустила от 70 до 80 БПЛА за ночь. Они все равно наносят вред, убивают людей.

Есть снижение количества обстрелов, но им это нужно полностью прекратить. Именно так они переманивают Трампа на свою сторону. Но я не думаю, что Путин остановится, потому что он все еще верит, что сможет сломать Украину. Он до сих пор думает, что сможет сломать украинских граждан. У него есть дилемма: прекратить попытки сломать украинцев, чтобы завоевать расположение Трампа или продолжить и рисковать потерять его.

Когда может закончиться война?

Не кажется ли вам, что для российской стороны было бы выгодно попытаться достичь мирного соглашения относительно Украины прямо сейчас, когда Дональд Трамп в Белом доме полностью поддерживает Владимира Путина?

Россия хочет не мирного соглашения, а того, чтобы Украина капитулировала. Спрашивайте не меня, а Сергея Лаврова, который говорил это ежедневно на прошлой неделе. И эта ужасная фраза о "первопричинах конфликта"... Она означает, что Украина должна отказаться от всего Донбасса, части Херсонской и Запорожской областей, навсегда отдать Крым. Даже если это не будет признано юридически, Россия будет находиться на этих территориях.

Это означает, что Украина остается слабой и демилитаризованной. Она не будет вступать в НАТО и не будет получать гарантий безопасности от Альянса. Это означает, что ваш путь в Европейский Союз ставится под вопрос. Россия может пытаться сказать, что этого не хочет. Все санкции с России будут сняты. Россия требует не признавать Зеленского легитимным президентом Украины.

Здесь нет основ для мира. Вопрос в том, поддерживает ли Трамп ультиматумы России против Украины. Мы находимся в замкнутом круге. Думаю, это закончится в следующем году, но не мирным соглашением. Все закончится своеобразным замораживанием боевых действий по линии фронта. Россия оккупирует те районы, которые сейчас удерживает. Украина сохранит за собой остальную часть своей территории. Но у Украины есть путь к сотрудничеству с членами НАТО, в ЕС.

Означает ли это, что Путин согласится на прекращение огня по нынешней линии фронта в следующем году?

Думаю, вопрос в том, каким будет это соглашение. Если Россия наконец столкнется с границей того, сколько территорий она может захватить, и если европейцы и США с другими странами скажут, что будут защищать территорию Украины, тогда ситуация может измениться.

Например, скажут, что направят некоторых сотрудников в Украину, особенно в ее западную часть, чтобы защищать объекты Украины и ее производственные мощности для дронов, оборонные предприятия. С намерением защитить европейский бизнес в Украине, ведь все больше европейских производителей, в частности оборонных, идут туда. А также обеспечить противовоздушную оборону для Украины.

В течение 42 месяцев Владимир Путин ставил ультиматум Украине. Вы должны изменить эти условия. Необходимо сделать так, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы выдвигать свои условия Путину. Он должен остановиться сейчас, а если будет продолжать, то ему будет только хуже.

Я также хотел бы осветить один интересный момент, когда Джей Ди Вэнс ответил на вопрос о переговорах. Он сказал, что каждый большой конфликт, даже Вторая мировая война, завершался переговорами. Рассматриваете ли вы это как еще одно унижение, а также большой удар по жертвам американских солдат во время Второй мировой войны и других конфликтов, которые завершались военной силой, а не переговорами?

Не уверен, что американцы восприняли это так, но те, кто распространил этот вирусный клип, сказали, что либо Джей Ди Вэнс обманывает, либо он не очень умный. Потому что в Украине все, кто читал о Второй мировой войне, знают, что она закончилась безоговорочной капитуляцией немцев после того, как их лидер Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. И была безоговорочная капитуляция Японии.

Важно, почему Джей Ди Вэнс так говорит? Я не думаю, что он глупый. Он знает, что была капитуляция. Он обращался к американской аудитории с месседжем, что США не собираются оказывать слишком большое давление на Россию. По крайней мере он не хочет, чтобы так было.

Другими словами, приоритетом здесь являются переговоры, которые в определенной степени дают России пространство для продолжения своих атак. Это означает, что переговоры должны продолжаться. Это означает, что Вэнс не поддерживает усиление санкций против России. Он выступает за ограничение помощи Украине. Это означает, что он выступает за запрет на дальние удары Украины по территории России с использованием американских ракет.

Вопрос здесь в том, какой лагерь победит – те, кто хотят ограничить Украину и ее способность защитить себя, или те, кто в администрации Трампа поддерживают идею предоставления Украине гарантий безопасности и, возможно, даже большего пространства для проведения атак внутри России, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.