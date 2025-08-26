Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова Общественному.

Что в ОСУВ "Днепр" говорят об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине?

Во вторник, 26 августа, в DeepState впервые объявили об оккупации населенных пунктов на Днепропетровщине. Ранее ресурс рассказывал только о продвижении врага в районе Дачного. По данным аналитиков, российские захватчики захватили села Запорожское и Новогеоргиевка Синельниковского района.

Журналисты обратились к представителю оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" и он подтвердил информацию.

Так, россияне зашли и пытаются закрепиться. Украинские военные бьются, чтобы удержать позиции,

– сказал Трегубов.