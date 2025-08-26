Офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что на Покровском направлении сложная ситуация продолжается уже более трех лет. Тяжелые бои идут постоянно.

Бои на направлении продолжаются постоянно

Он добавил, что враг имеет преимущество в количестве живой силы. Не жалея своих солдат, противник отправляет их продвигаться по посадкам, полям и улочкам отдельных населенных пунктов.

То есть постоянно автоматные стычки, перестрелки, постоянно артиллерийская или минометная дуэль. Постоянно жужжат беспилотники различного типа,

– сказал Владимир Назаренко.

Враг постоянно перемещается и имеет большое количество артиллерийских средств и беспилотных систем, но все они обнаруживаются. По ним постоянно отрабатывается ответ в режиме нон-стоп.

На самом деле это одно большое боестолкновение по всей линии Востока, оно постоянно продолжается и не прекращается. И в этом есть самая большая угроза, ведь у врага, к сожалению, есть ресурсы продолжать, несмотря на те потери, которые он несет,

– сказал Назаренко.

Он добавил, что это могут быть потери от 1000 до 2000 человек.

Прорыв совершили ДРГ

Назаренко также объяснил, что прорыв в районе Доброполья не является полноценным рейдовым прорывом регулярных подразделений с обеспечением боевыми порядками. Это скорее продвижение под прикрытием местности и попытка врага массово просачивать диверсионные группы.

Большинство этих диверсионных групп на этапе обнаружения, даже в дальних тыловых районах противника, эффективно нейтрализуются благодаря скоординированной работе артиллеристов, ударных БпЛА, танкистов, минометчиков и других подразделений.

Те группы, которые все же доходят до участков со стрелковыми стычками, уничтожаются непосредственно в бою. Назаренко подчеркнул героизм тысяч бойцов Сил обороны – пехотинцев, разведчиков, штурмовиков – которые в стрелковых схватках с автоматами, пулеметами и другим вооружением уничтожают вражеские группы.

Важно! Ситуация на фронте обостряется, а россияне готовятся к штурму. Они уже перегруппировали часть подразделений вблизи Сумской области, где ранее понесли значительные потери в боях.

Он добавил, что самое главное – врагу не удалось подтянуть основные силы. Ежедневно в попытках продвижения он несет значительные потери: в технике, грузовых автомобилях, артиллерийских системах, а также во время передвижения пешим порядком.

