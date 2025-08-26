Несмотря на определенные успехи украинской армии, россияне не отказываются от своих целей на Покровском направлении и ищут пути к важным веткам логистики ВСУ. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук.

Бои возле Доброполья

После того как Вооруженные Силы Украины разрезали фланг россиян восточнее Доброполья, россияне все равно не останавливают попытки протиснуться.

Ситуация возле Доброполья: показываем на карте

Впрочем, украинским защитникам понемногу удается развивать успех. Наши силы пытаются вытеснять с Добропольского направления оккупантов.

Обратите внимание! Александр Сырский сообщил, что ВСУ успешно контратаковали и зачистили от врага 3 населенных пункта: Зеленый гай, Владимировку и Михайловку.

У Доброполья работает 132-я, 114-я и мотострелковая бригады россиян. Именно они форсировали наступление на город и пытались обойти его с востока.

Освобождение Владимировки в целом добавляет здорового оптимизма, но стоит об этом говорить осторожно, без лишних инсайтов, поскольку это может повредить нашим Вооруженным силам. Все что могу сказать – спасибо 1-му корпусу "Азова", 93-й и 70-й бригадам. Были проведены замечательные действия,

– подчеркнул Ткачук.

Еще одна цель россиян – Мирноград

Враг продолжает давить на город Мирноград в направлении Новоэкономичного и Родинского.

Родинское особенно важно для россиян, ведь неподалеку в населенном пункте Красный Лиман расположена шахта, а также важная логистическая артерия из Доброполья на Мирноград и на Покровск.

Там работает "элитное" подразделение россиян "Рубикон", это лучшее подразделение их беспилотных систем,

– рассказал офицер.

Бои возле Новопавловки

Также россияне не останавливают наступление на Новопавловку, давят на Селидово. В общем их усилия направлены глобально в направлении Покровска. На Удачное давит 315-я мотострелковая бригада России с целью приблизиться к логистической артерии Мирноград - Покровск.

Враг ставит своей целью до конца года, пока есть "зеленка", войти в Покровск, чтобы перезимовать там,

– резюмировал Ткачук.

