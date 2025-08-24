Оккупанты перебрасывали резервы с других участков фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины в телеграмме и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представителя ГУР Адрея Юсова в эфире телемарафона.

Смотрите также Дают только 1 – 2 дня: боец ГУР рассказал, как готовится к операции в тылу врага

Что известно об освобождении Новомихайловки?

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с воинами Третьего штурмового корпуса провели результативную наступательную операцию на Донецком направлении. Бойцы спецподразделения "Артан" и 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады выбили российские войска из Новомихайловки и восстановили контроль над населенным пунктом.

По данным перехватов, удар ВСУ оказался для оккупантов неожиданным: противник потерял примерно роту личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других направлений.

Скоординированные действия разведки, штурмовых групп, бронетехники и дронов позволили украинским силам не только взять поселок под контроль, но и существенно укрепить оборону на этом отрезке фронта.

По словам Андрея Юсова, это улучшило тактическое положение украинских сил на этом направлении.

По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть,

– заявили в ГУР.

ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку: смотрите видео

ВСУ осуществили контратаки на Покровском направлении: что известно?