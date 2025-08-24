Оккупанты перебрасывали резервы с других участков фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины в телеграмме и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, представителя ГУР Адрея Юсова в эфире телемарафона.
Что известно об освобождении Новомихайловки?
Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины совместно с воинами Третьего штурмового корпуса провели результативную наступательную операцию на Донецком направлении. Бойцы спецподразделения "Артан" и 2-го штурмового батальона 3-й штурмовой бригады выбили российские войска из Новомихайловки и восстановили контроль над населенным пунктом.
По данным перехватов, удар ВСУ оказался для оккупантов неожиданным: противник потерял примерно роту личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других направлений.
Скоординированные действия разведки, штурмовых групп, бронетехники и дронов позволили украинским силам не только взять поселок под контроль, но и существенно укрепить оборону на этом отрезке фронта.
По словам Андрея Юсова, это улучшило тактическое положение украинских сил на этом направлении.
По состоянию на сейчас Новомихайловка зачищена от россиян и находится под полным контролем украинской армии. Наши флаги возвращаются туда, где и должны быть,
– заявили в ГУР.
ГУР и Третий корпус освободили Новомихайловку: смотрите видео
ВСУ осуществили контратаки на Покровском направлении: что известно?
- На День Независимости главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении.
- Он сообщил, что он оккупантов зачищены села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка и Михайловка.
- Ситуация на фронте остается сложной, но вопрос о дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ решены.