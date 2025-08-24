Окупанти перекидали резерви з інших ділянок фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України у телеграмі та заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з вільськовополоненими, представника ГУР Адрія Юсова в ефірі телемарафону.

Що відомо про звільнення Новомихайлівки?

Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України спільно з воїнами Третього штурмового корпусу провели результативну наступальну операцію на Донецькому напрямку. Бійці спецпідрозділу "Артан" та 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади вибили російські війська з Новомихайлівки та відновили контроль над населеним пунктом.

За даними перехоплень, удар ЗСУ виявився для окупантів несподіваним: противник втратив приблизно роту особового складу та був змушений перекидати резерви з інших напрямків.

Скоординовані дії розвідки, штурмових груп, бронетехніки та дронів дозволили українським силам не лише взяти селище під контроль, а й суттєво укріпити оборону на цьому відтинку фронту.

За словами Андрія Юсова, це покращило тактичне становище українських сил на цьому напрямку.

Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути,

– заявили у ГУР.

