Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка", наголосивши на тому, що підготовка і проведення операції – це величезний обсяг роботи.
Про підготовку до операцій
Завдання перед бійцями визначає командир. Часу на підготовку іноді є обмаль, тож діяти треба максимально швидко.
Я був в оперативному спецпідрозділі, бувало таке, що треба було виїжджати вже завтра. Я в Києві, а наступного дня мені треба бути на Донбасі. Ми зібралися й поїхали. Прибули на місце, нам дають 1 – 2 дні на все,
– розповів розвідник.
Боєць з позивним "Піка" поділився, що прагне воювати далі задля перемоги України, ділитися набутим досвідом, вчити новобранців.
Готувати їх, робити з них "РЕКСів" (розвідники екстракласу – 24 Канал) та їхати потім на сектор й виконувати крутезну роботу,
– зазначив розвідник.
Зазначимо, що боєць спецпідрозділу "Тимура" брав участь в надскладній операції на териконах в Горлівці Донецької області. Там розвідник втратив свого товариша Іраклі Курцікідзе, який прибув з Грузії боронити Україну. Це була вкрай складна операція, адже проводилась на висоті, терикони боєць порівняв з 10-поверхівкою та поділився деталями її проведення. Повний матеріал з розвідником читайте за посиланням.
Коротко про нещодавні операції ГУР:
На початку серпня українські розвідники мали успіх в окупованому росіянами Криму. Дрони спецпідрозділу ГУР "Примари" уразили російський десантний катер "БК-16", а також знищили три РЛС.
Під атакою дронів ГУР 10 серпня опинилась Республіка Комі, яка розташована за дві тисячі кілометрів від України. БпЛА уразили там завод "Лукойл", який опікувався забезпеченням російських військ паливом. 11 серпня безпілотники атакували єдиний в Росії завод, який виробляє гелій, що потім використовується для ракет. Він розташований в Оренбурзі.
22 серпня бійці ГУР здійснили операцію в Алчевському районі Луганщини, ліквідувавши шістьох окупантів, які на початку повномасштабного вторгнення вчиняли воєнні злочини в Бучі. В ході операції спецпризначенцям вдалося знищити два російські пікапи з кулеметами, а також УАЗ, завантажений боєкомплектом.