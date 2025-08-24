Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів розвідник спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО України з позивним "Піка", наголосивши на тому, що підготовка і проведення операції – це величезний обсяг роботи.

Дивіться також "Нас бояться в Москві": вражаючі історії бійців ГУР про Буданова і легендарні спецоперації

Про підготовку до операцій

Завдання перед бійцями визначає командир. Часу на підготовку іноді є обмаль, тож діяти треба максимально швидко.

Я був в оперативному спецпідрозділі, бувало таке, що треба було виїжджати вже завтра. Я в Києві, а наступного дня мені треба бути на Донбасі. Ми зібралися й поїхали. Прибули на місце, нам дають 1 – 2 дні на все,

– розповів розвідник.

Боєць з позивним "Піка" поділився, що прагне воювати далі задля перемоги України, ділитися набутим досвідом, вчити новобранців.

Готувати їх, робити з них "РЕКСів" (розвідники екстракласу – 24 Канал) та їхати потім на сектор й виконувати крутезну роботу,

– зазначив розвідник.

Зазначимо, що боєць спецпідрозділу "Тимура" брав участь в надскладній операції на териконах в Горлівці Донецької області. Там розвідник втратив свого товариша Іраклі Курцікідзе, який прибув з Грузії боронити Україну. Це була вкрай складна операція, адже проводилась на висоті, терикони боєць порівняв з 10-поверхівкою та поділився деталями її проведення. Повний матеріал з розвідником читайте за посиланням.

Коротко про нещодавні операції ГУР: