Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати контратак ЗСУ на Донеччині?

Сили оборони України успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

Олександр Сирський відвідав позиції українських оборонців на Покровському напрямку.

Поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. 25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади,

– повідомив Сирський.

Найкращі воїни отримали державні нагороди.

Сирський заслухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.

"Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені", – підкреслив головком.