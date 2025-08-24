Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW – американського Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на фронті за даними ISW?

Аналітики повідомили, що російські війська 23 серпня продовжували атаки в невизначених районах Курської області. Однак просування ворога не зафіксовано.

За даними ISW, на Сумщині окупанти продовжили наземні атаки на північний захід від міста Суми поблизу Степного, на північ від Сум біля Новокостянтинівки та Кіндратівки, а також на північний схід – поблизу Юнаківки та Варачиного 22 та 23 серпня. Втім, підтверджень успіху агресора немає.

Яка ситуація на Сумщині / Карти ISW

На Харківщині загарбники продовжили наступальні операції на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Синельникового 22 та 23 серпня. Також на напрямках Великого Бурлука, Куп'янська, Борової та Лимана. Однак жодних підтверджень просування ворога немає.

Яка ситуація на Харківщині / Карти ISW

На Донеччині окупанти проводили наступальні дії на Сіверському, Великомихайлівському, а також Новопавлівському напрямках 23 серпня. Втім, без успіху. Не досягли його загарбники й у напрямку міста Часів Яр.

Тим часом на Торецькому напрямку, на жаль, агресор нещодавно просунувся. За словами аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, вказують на те, що ворог мав успіхи на північ від села Олександро-Шультине (на північ від Торецька) і на схід від Катеринівки (на північний захід від Торецька).

Додаткові кадри за 18 серпня вказують на те, що загарбники просунулися на північний захід від села Русин Яр (на північний захід від Торецька).

Також агресор нещодавно досяг успіхів на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися на північ від Мирнограда (на схід від Покровська).

Яка ситуація на Донеччині / Карти ISW

Росіяни проводили наступальні операції й на сході та заході Запорізької області. Втім, жодного підтвердження успіхів ворога немає.

Яка ситуація на Запоріжжі / Карта ISW

Окупанти також продовжили обмежені наземні атаки на Херсонщині 22 та 23 серпня. Однак не змогли просунутися.

Яка ситуація на Херсонщині / Карта ISW

