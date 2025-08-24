Від початку повномасштабної війни на війні в Україні загинули 1 076 070 окупантів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 24 серпня 2025?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

Особового складу – близько 1 076 070 (+910) осіб;

танків – 11 129 (+0);

бойових броньованих машин – 23 167 (+3);

артилерійських систем – 31 898 (+40);

РСЗВ – 1 472 (+0);

засобів ППО – 1 211 (+1);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121);

крилатих ракет – 3 598 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 59 593 (+81);

спеціальної техніки – 3 944 (+0).



Втрати ворога на 24 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони знешкодили окупантів: останні новини

Українські воїни застосували FPV-дрони, аби знищити росіян на Харківському напрямку. Їм вдалося знешкодити двох ворожих мотоциклістів та навіть підірвати замінований окупантами міст у районі Красного Хутора. Таким чином Сили оборони серйозно ускладнилои логістику ворогові.

Днями Російський Добровольчий Корпус, "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" та воїни 5 окремої важкої механізованої бригади ЗСУ успішно відбили наступ ворога на на Донеччині. Їм вдалося не допустити прориву лінії оборони та взяти в полон 16 окупантів.