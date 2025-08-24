С начала полномасштабной войны на войне в Украине погибли 1 076 070 оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери России по состоянию на 24 августа 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • Личного состава – около 1 076 070 (+910) человек;
  • танков – 11 129 (+0);
  • боевых бронированных машин – 23 167 (+3);
  • артиллерийских систем – 31 898 (+40);
  • РСЗО – 1 472 (+0);
  • средств ПВО – 1 211 (+1);
  • самолетов – 422 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 53 056 (+121);
  • крылатых ракет – 3 598 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 59 593 (+81);
  • специальной техники – 3 944 (+0).

Потери россиян 24 августа
Потери врага на 24 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Силы обороны обезвредили оккупантов: последние новости

Украинские воины применили FPV-дроны, чтобы уничтожить россиян на Харьковском направлении. Им удалось обезвредить двух вражеских мотоциклистов и даже взорвать заминированный оккупантами мост в районе Красного Хутора. Таким образом Силы обороны серьезно усложнили логистику врагу.

На днях Российский Добровольческий Корпус, "Братство" из состава "Спецподразделения Тимура" и воины 5 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ успешно отбили наступление врага в Донецкой области. Им удалось не допустить прорыва линии обороны и взять в плен 16 оккупантов.