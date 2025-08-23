Такое мнение высказал в эфире 24 Канала представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, подчеркнув, когда темп атакующих действий, который держали россияне летом, значительно снизится. Отметим, что украинские силы наносят врагу ежедневно огромный ущерб. Даже Владимир Путин признал, что как только оккупанты "отстают на несколько недель", их "потери резко возрастают или динамика продвижения падает".

Почему россияне интенсивно ведут боевые действия летом?

Трегубов подчеркнул, что россияне будут держать такой темп боевых действий до осени.

Однако вопрос в том, до какого месяца осени. Вероятнее, примерно до октября. Далее начнутся проблемы даже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет немного не так удобно поддерживать ту интенсивность, что у них сейчас,

– подчеркнул он.

Представитель ОСГВ "Днепр" объяснил, что россияне примерно с середины июня очень активно действуют, несмотря на большие потери.

Возможно, они гнали под определенные международные договоренности. Российские генералы, вероятно, что-то пообещали политическому руководству и пытаются очень активно это выполнить в собственных интересах,

– сказал Виктор Трегубов.

Однако, по его словам, если они что-то наобещали, то скорее всего, что им такого "счастья" не будет.

Какие потери несет враг от украинских сил?