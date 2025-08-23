Соответствующими кадрами поделились компании ODIN и Raptor Drone. Детали рассказали в "Милитарном", передает 24 Канал.
Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"
Как уничтожили мосты на Белгородщине?
В ODIN отметили, что рота огневой поддержки 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского продолжает демонстрировать высокую результативность на Харьковском направлении.
С помощью FPV-дронов ODIN 10 воинам удалось не только уничтожить двух вражеских мотоциклистов, но и взорвать заминированный оккупантами мост в пограничной зоне,
– говорится в сообщении.
Это лишило противника возможности использования переправы и усложнило логистику. По уточнению "Милитарного", мост взорвали в районе Красного Хутора, применив заложенные под опорами противотанковые мины ТМ-62.
Боевая работа 58 ОМПБр: смотрите видео
Другой мост в Белгородской области уничтожили по аналогичной схеме – дрон попал в противотанковые мины, установленные под его конструкцией. Для атаки использовали беспилотники компании Raptor Drone.
Уничтожение моста в Белгородской области: смотрите видео
Аналитики отмечают, что большей силы взрыва позволило достичь то, что в обоих случаях мины закладывали не отдельно под опорами, а складывали в большой заряд. Так дроны фактически выполнили роль детонаторов для инженерных боеприпасов.
Как россиян уничтожают на оккупированных территориях?
- Операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65-й отдельной механизированной бригады атаковали вражеский поезд с топливом в Запорожской области 19 августа. Это разрушило железнодорожное сообщение оккупантов, а дым от пожара протянулся более чем на 60 километров.
- Недавно на временно оккупированных территориях Донецкой области Силы обороны уничтожили пункт управления БПЛА российского подразделения "Рубикон" и большой склад боеприпасов захватчиков.
- Вблизи Железного Порта 20 августа бойцы ГУР уничтожили вражеский катер, применив ракету воздушного базирования. С воздуха цель подсвечивал лазером дрон, все 5 членов экипажа – ликвидированы.