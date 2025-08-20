В сети показали масштабные последствия атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на данные геостационарных метеоспутников EUMETSAT Meteosat, опубликованы NV.

Смотрите также По меньшей мере 7 попаданий, взрывы и пожар: дроны СБУ уничтожили склады боеприпасов врага на Луганщине

Как выглядит атакованная железная дорога из космоса?

Огромный столб дыма на месте атакованного поезда заметно из космоса.

Так, на спутниковых снимках видно, что он растянулся более чем на 60 километров и уже добрался до Азовского моря.

Эту уникальную операцию, к слову, провели в районе между населенными пунктами Урожайное и Токмак.

Последствия атаки на российские цистерны / Фото NV

Что известно об атаке?