У мережі показали масштабні наслідки атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані геостаціонарних метеосупутників EUMETSAT Meteosat, опубліковані NV.
Як виглядає атакована залізниця з космосу?
Величезний стовп диму на місці атакованого поїзда помітно із космосу.
Так, на супутникових знімках видно, що він розтягнувся на понад 60 кілометрів і уже дістався Азовського моря.
Цю унікальну операцію, до слова, провели у районі між населеними пунктами Урожайне і Токмак.
Наслідки атаки на російські цистерни / Фото NV
Що відомо про атаку?
- 19 серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожого залізничного сполучення більше немає.
- Згодом стало відомо, що за цією успішною операцією стоять оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65 окремої механізованої бригади.
- У 65 ОМБр розповіли, що спершу військові на землі зупинили поїзд з паливом, а потім оператори дронів влучно їх підпалили спеціалізованими засобами, які призначені для атак на більші дистанції.