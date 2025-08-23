Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів в ефірі 24 Каналу, які помилки здійснили окупанти на Покровському напрямку. Також він пояснив, чому там логістика росіян стала вразливішою.

Чому ситуація на Покровському напрямку стала вигіднішою для України?

Матвєєв зазначив, що Росія не зуміла захопити Покровськ через два чинники:

окупанти втратили час, не скориставшись ситуацією, вчасно не підвезли достатню кількість резервів та не закинули їх у виступ, що створився;

українські сили якраз оперативно зреагували на ситуацію та спрацювали дуже швидко, вони одразу почали потужно контратакувати і фактично не дали російській армії з її достатньо повільною логістикою закріпитися та розширити Добропільський виступ.

Зараз найнебезпечніша верхівка цього виступу або вже зрізана, або там тривають бої, і ймовірно, росіяни там не закріпляться. Проте, можливо, певний виступ все ж таки залишиться, і зараз у його південній частині йдуть бої,

– наголосив військовий аналітик.

Однак російська армія, на його думку, сама себе загнала у невигідну ситуацію і навіть у пастку. Основні бойові дії йдуть за Покровська, але коли окупанти перекидають сили на цей виступ, що розташований на північний схід від міста, то вони залишають себе без резервів для того, щоб атакувати або Покровськ, або спробувати його обійти. І тоді вони відволікаються на цей напрямок.

Оскільки виступ цілком у великому обсязі росіянам не вдалося зберігти, то він вже тої небезпеки, яка була. Те, що залишилось в районі Никанорівки та трохи далі, це теж виступ, але вже не такий небезпечний,

– пояснив Ян Матвєєв

Також те, що саме туди спрямовані додаткові сили і зараз саме там відбувається основна битва, а не за Покровськ, за його словами, вигідно Україні.

Українські сили там ліквідовують російські війська, заганяючи їх у вузький виступ. У окупантів там також доволі вузьке місце, де проходить їхня логістика. Водночас з боку українських військових – широкий фронт з усіх боків, а з боку російських – певний виступ. В цей вузький прохід їм потрібно заганяти піхоту, логістику, і вона стає серйозно вразливою,

– відзначив військовий аналітик.

Для Збройних Сил України важливо стримувати росіян, щоб вони не прорвалися. Однак відволікання їх від основної битви за Покровськ, дає свої результати.

Що відбувається поблизу Покровська: дивіться на карті

Впродовж тижня, за його словами, не відбулось змін саме щодо ситуації з Покровськом. Місто стоїть, фронт не наближається до нього. Родинське обороняється, тому ситуація покращилась для України, хоча ще нещодавно здавалось, що Покровськ довго не протимається.

Яка ситуація на Покровському напрямку?