Военный аналитик Ян Матвеев рассказал в эфире 24 Канала, какие ошибки совершили оккупанты на Покровском направлении. Также он объяснил, почему там логистика россиян стала более уязвимой.
К теме Россияне прорвались под Добропольем – защитники остановили их: как изменилась линия фронта за неделю
Почему ситуация на Покровском направлении стала более выгодной для Украины?
Матвеев отметил, что Россия не сумела захватить Покровск из-за двух факторов:
- оккупанты потеряли время, не воспользовавшись ситуацией, вовремя не подвезли достаточное количество резервов и не забросили их в создавшийся выступ;
- украинские силы как раз оперативно среагировали на ситуацию и сработали очень быстро, они сразу начали мощно контратаковать и фактически не дали российской армии с ее достаточно медленной логистикой закрепиться и расширить Добропольский выступ.
Сейчас опасная верхушка этого выступа или уже срезана, или там продолжаются бои, и вероятно, россияне там не закрепятся. Однако, возможно, определенный выступ все же останется, и сейчас в его южной части идут бои,
– отметил военный аналитик.
Однако российская армия, по его мнению, сама себя загнала в невыгодную ситуацию и даже в ловушку. Основные боевые действия идут за Покровск, но когда оккупанты перебрасывают силы на этот выступ, расположенный к северо-востоку от города, то они оставляют себя без резервов для того, чтобы атаковать или Покровск, или попытаться его обойти. И тогда они отвлекаются на это направление.
Поскольку выступление целиком в большом объеме россиянам не удалось сохранить, то он уже той опасности, которая была. То, что осталось в районе Никаноровки и чуть дальше, это тоже выступление, но уже не такое опасное,
– объяснил Ян Матвеев
Также то, что именно туда направлены дополнительные силы и сейчас именно там происходит основная битва, а не за Покровск, по его словам, выгодно Украине.
Украинские силы там ликвидируют российские войска, загоняя их в узкий выступ. У оккупантов там также довольно узкое место, где проходит их логистика. В то же время со стороны украинских военных – широкий фронт со всех сторон, а со стороны российских – определенный выступ. В этот узкий проход им нужно загонять пехоту, логистику, и она становится серьезно уязвимой,
– отметил военный аналитик.
Для Вооруженных Сил Украины важно сдерживать россиян, чтобы они не прорвались. Однако отвлечение их от основной битвы за Покровск, дает свои результаты.
Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте
В течение недели, по его словам, не произошло изменений именно в отношении ситуации с Покровском. Город стоит, обороняется, фронт не приближается к нему. Родинское обороняется, поэтому ситуация улучшилась для Украины, хотя еще недавно казалось, что Покровск долго не продержится.
Какова ситуация на Покровском направлении?
- Накануне встречи Трампа и Путина 15 августа россияне предприняли попытку прорваться в районе Доброполья и Белозерского. Им удалось продвинуться на несколько километров вглубь украинской обороны вблизи Веселого, Грузского и Золотого Колодца.
- Однако украинское командование оперативно среагировало и отправило на направление подразделения подкрепления, в частности, 1-й корпус НГУ "Азов". Им удалось освободить захваченные врагом села, а также деоккупировать Вольное, Новое Шахово, Белицкое, Ивановку и Никаноровку.
- Позже представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что выступление, которое попытались сделать оккупанты, было срезано благодаря действиям украинских защитников. По его словам, продвижение россиян у Доброполья является результатом того, что они имеют преимущество в живой силе.
- Также, по мнению, командира 1-го отдельного штурмового полка Дмитрия "Перуна" Филатова, ситуация в районе Доброполья была стабилизирована. Он отметил, что нет накопления сил россиян, а те враги, проникшие в украинский тыл, "изолированы и зачищаются".