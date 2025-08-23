Военный аналитик Ян Матвеев рассказал в эфире 24 Канала, какие ошибки совершили оккупанты на Покровском направлении. Также он объяснил, почему там логистика россиян стала более уязвимой.

Почему ситуация на Покровском направлении стала более выгодной для Украины?

Матвеев отметил, что Россия не сумела захватить Покровск из-за двух факторов:

оккупанты потеряли время, не воспользовавшись ситуацией, вовремя не подвезли достаточное количество резервов и не забросили их в создавшийся выступ;

украинские силы как раз оперативно среагировали на ситуацию и сработали очень быстро, они сразу начали мощно контратаковать и фактически не дали российской армии с ее достаточно медленной логистикой закрепиться и расширить Добропольский выступ.

Сейчас опасная верхушка этого выступа или уже срезана, или там продолжаются бои, и вероятно, россияне там не закрепятся. Однако, возможно, определенный выступ все же останется, и сейчас в его южной части идут бои,

– отметил военный аналитик.

Однако российская армия, по его мнению, сама себя загнала в невыгодную ситуацию и даже в ловушку. Основные боевые действия идут за Покровск, но когда оккупанты перебрасывают силы на этот выступ, расположенный к северо-востоку от города, то они оставляют себя без резервов для того, чтобы атаковать или Покровск, или попытаться его обойти. И тогда они отвлекаются на это направление.

Поскольку выступление целиком в большом объеме россиянам не удалось сохранить, то он уже той опасности, которая была. То, что осталось в районе Никаноровки и чуть дальше, это тоже выступление, но уже не такое опасное,

– объяснил Ян Матвеев

Также то, что именно туда направлены дополнительные силы и сейчас именно там происходит основная битва, а не за Покровск, по его словам, выгодно Украине.

Украинские силы там ликвидируют российские войска, загоняя их в узкий выступ. У оккупантов там также довольно узкое место, где проходит их логистика. В то же время со стороны украинских военных – широкий фронт со всех сторон, а со стороны российских – определенный выступ. В этот узкий проход им нужно загонять пехоту, логистику, и она становится серьезно уязвимой,

– отметил военный аналитик.

Для Вооруженных Сил Украины важно сдерживать россиян, чтобы они не прорвались. Однако отвлечение их от основной битвы за Покровск, дает свои результаты.

Что происходит вблизи Покровска: смотрите на карте

В течение недели, по его словам, не произошло изменений именно в отношении ситуации с Покровском. Город стоит, обороняется, фронт не приближается к нему. Родинское обороняется, поэтому ситуация улучшилась для Украины, хотя еще недавно казалось, что Покровск долго не продержится.

Какова ситуация на Покровском направлении?