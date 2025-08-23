Институт изучения войны оценил обстановку на фронте по состоянию на 22 августа. Согласно данным аналитиков, оккупанты продвинулись на 4 направлениях, а ВСУ – на 3, передает 24 Канал.

Где на фронте Россия имела успех?

Враг имел успех на Сумской области. Геолоцированные кадры, опубликованные 22 августа, свидетельствуют, что российские силы недавно продвинулись в восточной и южной частях Юнаковки (северо-восток от Сум).

Также противник имел достижения на Краматорском направлении. Снимки за 22 августа указывают на недавнее продвижение оккупантов на северо-запад от Часового Яра.

Командир украинского батальона БПЛА, действующего в районе Часового Яра, сообщил, что российские войска недавно изменили тактику и теперь используют наземные беспилотные транспортные средства (UGV) для доставки боеприпасов подразделениям вблизи линии фронта. Также противник продолжает штурмы малыми группами пехоты днем и ночью, используя маскировку.

Известно об успехах врага на Новопавловском направлении. Согласно кадрам за 22 августа захватчики продвинулись на северо-запад от Ялты (на юг от Новопавловки).

Командир украинской танковой роты, действующей на направлении Новопавловки, 21 августа сообщил, что российские войска медленно продвигаются, а ситуация является критической. По его словам, противник использует штурмы малыми группами по 2 – 3 пехотинца под прикрытием дронов и артиллерии, а также наносит удары дронами на большие расстояния.

Геолоцированные кадры за 22 августа свидетельствуют, что российские войска недавно продвинулись в Запорожской области, а именно к северной части Темировки (северо-восток от Гуляйполя).

Где продвинулись ВСУ?

Украинским войскам, несмотря на численное преимущество противника, удается контратаковать и выбивать врага с позиций.

Так, кадры за 21 августа показывают, как российские войска обстреливают украинские подразделения в пределах и на север от Варашина (северо-восток от Сум), что свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, больше не контролируют Варашино, а ВСУ, вероятно, недавно освободили этот населенный пункт.

Геолоцированные кадры за 22 августа также показывают, что украинские силы продвинулись в западной части Удачного (на юго-запад от Покровска).

Кроме того, зафиксирован момент как украинские военные поднимают флаг в центре Зеленого Гая (юго-запад от Новопавловки), что указывает на вероятное освобождение населенного пункта ВСУ.