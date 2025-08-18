Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова в етері телеканалу "Київ".

Що зараз відбувається на Покровському напрямку?

Як і передбачалося, виступ росіян було "зрізано". Вони надто захопилися походом у бік Добропілля, але такі плани виявились не дуже вдалими. Виступ було "зрізано". А залишки їх зачищаються,

– розповів Трегубов про ситуацію біля Добропілля.

Загалом, за словами майора, у цій частині Покровського напрямку тенденції зараз "оптимістичні". Водночас окупанти намагаються розвивати свій наступ у бік Костянтинівки, тому ситуація залишається "крихкою".

"Те, що відбувалось у напрямку Добропілля – це результат саме того, що в росіян є і залишається перевага в особовому складі. Вони не проривали там українські позиції. Вони просто проходили українські позиції, втрачаючи значну чисельність своєї піхоти. Але 50% втратять, а 20% – пройдуть і засядуть в лісопосадці вже за цією позицією. А потім ці малі групи об’єднуються, щоб вести більш активні бойові дії. І ось саме це й відбулося", – пояснив Трегубов.

Він зауважив, що, на жаль, це об'єктивна загроза в ситуації, коли ворог настільки переважає кількісно, в першу чергу, піхотою. За словами речника ОСУВ "Дніпро", не можна одними дронами утримувати цілу лінію, а піхоти в української армії не вистачає.

Яка зараз ситуація з особовим складом та технікою у ворога на Донеччині?

Віктор Трегубов наголосив, що російські загарбники весь час поповнюють свої втрати.

Ворог має дуже багато особового складу на території Донеччини та весь час підтягує його ближче до лінії фронту… Ба більше, від самого початку їх було набрано дуже багато. До війни населення Покровська було близько 80 тисяч. А на Покровському напрямку зараз 110 тисяч росіян – це фактично у 1,5 раза більше, ніж було населення самого міста. З такою армадою не то що на Покровськ, на Німеччину можна ходити. А вони йдуть на Покровськ,

– сказав майор.

За словами Трегубова, російські війська продовжують накопичувати бронетехніку, однак поки що не використовують її у боях. Він вважає, що причиною може бути страх перед знищенням техніки українськими дронами або ж очікування слушного моменту для прориву оборони.

"Я більш схиляюсь до першого варіанту", – додав він.

Також майор наголосив, що атаки з боку Росії не припиняються, попри переговори світових лідерів щодо війни, і подібних пауз упродовж усього часу бойових дій не було.

