Розпочато розслідування цього воєнного злочину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Що відомо про розстріл цивільного?
Відео із розстрілом опублікували в одному із телеграм-каналів. Інцидент стався поблизу Родинського Покровського району.
На кадрах видно російського військовослужбовця з білою пов'язкою на руці.
Спочатку він відкрив прицільний вогонь по цивільній особі, а потім підійшов до неї, оглянув і втік.
Наразі здійснюється досудове розслідування.
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ,
– йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.
Інші воєнні злочини росіян
- Нещодавно окупант розстріляв цивільного, який намагався евакуюватися із селища Удачне на Донеччині.
- Також Росія продовжує вбивати мирних українців обстрілами. У ніч на 18 серпня від атаки у Харкові загинули 7 осіб, серед них ціла сім'я – мама, тато, 1,5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та їхня бабуся.
- Окрім того, росіяни катують українських військовополонених. Уже вдалося викрити 144 російських тюремників, які цим займаються.