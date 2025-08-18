Розпочато розслідування цього воєнного злочину. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про розстріл цивільного?

Відео із розстрілом опублікували в одному із телеграм-каналів. Інцидент стався поблизу Родинського Покровського району.

На кадрах видно російського військовослужбовця з білою пов'язкою на руці.

Спочатку він відкрив прицільний вогонь по цивільній особі, а потім підійшов до неї, оглянув і втік.

Наразі здійснюється досудове розслідування.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння злочину осіб з числа військовослужбовців РФ,

– йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

Інші воєнні злочини росіян