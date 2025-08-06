Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про цинічний розстріл мирного жителя?

В Офісі генпрокурора розповіли, що в одному з телеграм-каналів поширили відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне на Донеччині. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

Своєю чергою, військовослужбовець Росії з облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь і вбив перехожого з автоматичної зброї.

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Відомо, що це вже третій зафіксований прокурорами Донецької області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у 2025 році.

Прокурори пояснили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з-поміж військовослужбовців Росії.