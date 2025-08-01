Їх поводження з цивільними не мало жодної військової причини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Руслана Кравченка у Telegram.

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Що відомо про воєнні злочини росіян у Бучі?

Двом російським окупантам, причетним до звірств у Бучі повідомлено про підозри.

Перший – розвідник-снайпер 234-го десантно-штурмового полку. Він увірвався до квартири місцевого жителя і вистрілив йому в голову з гвинтівки "Вінторєз".

Вбив цивільного. Просто тому, що міг. Це вже четверта підозра цьому "солдату". І я впевнений – попереду вирок,

– зазначив Кравченко.

Другий підозрюваний – старший стрілець-сапер того ж підрозділу. Він, побачивши на вулиці жінку, почав стріляти їй під ноги та реготати. На це не було жодної військової причини, він вчинив це зі злості, жорстокості та зневаги.

"Буча…. Я не просто там розслідував злочини. Я бачив звірства нелюдів, я памʼятаю кожне заплакане обличчя родичів загиблих. До сьогодні відчуваю їхній біль. Буча назавжди залишиться в моєму серці – як нагадування про те, чому ми не маємо права зупинитися", – написав Кравченко.

Робота з ідентифікації решти воєнних злочинців триває. Україна має намір притягти до відповідальності усіх, хто дозволяв собі вбивства, катування та знущання, на Спеціальному трибуналі над російськими злочинцями.