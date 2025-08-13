Так аналітики Molfar Intelligence Institute (МІІ) у співпраці зі Службою безпеки ідентифікували 144 російських тюремників, які катують українських військовополонених та ув'язнених. Про це 24 Канал пише з посиланням на МІІ.

Дивіться також Убивство дитячого письменника Володимира Вакуленка: ідентифікували ще одного причетного окупанта

Кого СБУ та OSINTери підозрюють в катуваннях українців?

MII провів OSINT-розвідку, зібравши інформацію з відкритих джерел та дізналися імена працівників російських "установ", де утримують військовополонених.

У колоніях на території Росії та в містах, які ворог тимчасово окупував, вдалося викрити 144 таких злочинців:

у колонії №36 у місті Суходільськ (Луганська область) – дві особи;

у виправній колонії № 38 у місті Свердловськ (Довжанськ, Луганська область) – три особи;

у Калінінській ВК №27 у місті Горлівка (Донецька область) – одна особа;

ГБУ "Донецький Слідчий Ізолятор", в тимчасово окупованому Донецьку – дві особи;

ВК № 2 в смт Донське, Тульська область Росії – три особи;

у федеральній казенній установі "Слідчий ізолятор №2", м. Старий Оскіл Бєлгородської області – 8 осіб;

у ФКУ "Слідчий ізолятор №2" в Таганрозі – 125 осіб.

В останньому СІЗО воєнних злочинців перебуває найбільше. І саме там полонені переживають найстрашніші тортури. У Таганрозі утримують захисників Маріуполя, а раніше там перебувала вбита українська журналістка Вікторія Рощина.

Серед катів російських СІЗО є не тільки кадрові "тюремники", але й зрадники України з Луганської області. Так у Довжанську працює так званий "підполковник" Віталій Стержанов, який у 2014 році перейшов на бік проросійських терористів з невизнаної "ЛНР". Зрадник України вже має підозру від СБУ.

Причетний до катувань українців у полоні Віталій Стержанов / Фото MII

Прапорщик внутрішньої служби Денис Мірчєв (Юліанов) залучався до катувань полонених українців у Бєлгородській області. У 2014 році окупант був фанатом українського музиканта Олександра Ярмака та закликав його йти воювати в АТО.

А ще раніше, як відомо, Мірчев був прихильником українського націоналізму. Він навіть мав псевдонім "Денис Бандера".

Різноманітні дописи росіянина, який катував полонених українців / Фото MII

До слова, Molfar Intelligence Institute створив новий реєстр під назвою "Російські тюремники, що утримують українських полонених". Саме там є імена всіх 144 окупантів, причетних до катувань військовополонених українців.