Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит видання LIGA.net, передає 24 Канал. У справі про смерть української журналістки Вікторії Рощиної з’явились нові приголомшливі дані.

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Нові факти про смерть журналістки Вікторії Рощиної

Судово-медична експертиза, проведена 9 липня, зафіксувала на її тілі переломи, синці та травму шиї. Стан тіла, вивезеного з Росії, не дає можливості остаточно встановити причину смерті, але кількість ушкоджень не залишає сумнівів: у російському полоні журналістку катували.

В Офісі генпрокурора повідомили, що тіло Рощиної прибуло в Україну з ознаками розтину, який зробили на території Росії. Під час огляду з’ясувалося, що частина внутрішніх органів зникла – зокрема, головний мозок, очі та трахея. Це може свідчити про спробу приховати задушення. Один із міжнародних експертів, залучених до справи, зазначив, що синець на шиї та ймовірний перелом під’язикової кістки – характерні для смерті внаслідок удушення.

Тіло Вікторії передали у стані глибокої заморозки, з муміфікацією й гниттям, що суттєво ускладнює проведення експертиз. Проте в Україні є ще одне дослідження – медико-криміналістичне. Також біоматеріали передали французьким судмедекспертам.

Нагадаємо, журналістка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні 2023 року. Росія визнала, що тримала її в полоні, лише навесні 2024-го. Підтвердження смерті надійшло у жовтні минулого року. Рощину утримували у щонайменше двох місцях – колонії №77 у Бердянську та СІЗО №2 у Таганрозі, що має репутацію одного з найжорстокіших щодо українців.

Вікторія Рощина працювала з hromadske, УП, Радіо Свобода та іншими медіа. У 2022 році її відзначили нагородою Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".