Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос издания LIGA.net, передает 24 Канал. В деле о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной появились новые потрясающие данные.

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Новые факты о смерти журналистки Виктории Рощиной

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная 9 июля, зафиксировала на ее теле переломы, синяки и травму шеи. Состояние тела, вывезенного из России, не дает возможности окончательно установить причину смерти, но количество повреждений не оставляет сомнений: в российском плену журналистку пытали.

В Офисе генпрокурора сообщили, что тело Рощиной прибыло в Украину с признаками вскрытия, которое сделали на территории России. При осмотре выяснилось, что часть внутренних органов исчезла – в частности, головной мозг, глаза и трахея. Это может свидетельствовать о попытке скрыть удушение. Один из международных экспертов, привлеченных к делу, отметил, что синяк на шее и вероятный перелом подъязычной кости – характерны для смерти в результате удушения.

Тело Виктории передали в состоянии глубокой заморозки, с мумификацией и гниением, что существенно затрудняет проведение экспертиз. Однако в Украине есть еще одно исследование – медико-криминалистическое. Также биоматериалы передали французским судмедэкспертам.

Напомним, журналистка исчезла на временно оккупированных территориях в августе 2023 года. Россия признала, что держала ее в плену, только весной 2024-го. Подтверждение смерти поступило в октябре прошлого года. Рощину удерживали в как минимум двух местах – колонии №77 в Бердянске и СИЗО №2 в Таганроге, что имеет репутацию одного из самых жестоких по отношению к украинцам.

Виктория Рощина работала с hromadske, УП, Радио Свобода и другими медиа. В 2022 году ее отметили наградой Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".