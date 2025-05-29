Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Культура. В Киеве объявили победителей конкурса профессиональной журналистики "Честь профессии 2025".

Читайте также Лауреатом премии Гонгадзе стал военный журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей

Посмертная награда "Честь профессии"

Специальную номинацию "За преданность профессии в тяжелых условиях" посмертно получила Виктория Рощина – журналистка, которая погибла в российском плену.

Викторию дважды задерживали на оккупированных территориях в 2022 году, последний раз – 3 августа, после чего она исчезла. Перед исчезновением работала над расследованием о застенках на временно оккупированных территориях. Награду приняла журналистка и соучредитель Лаборатории журналистики общественного интереса Ангелина Карякина и передала ее родителям Виктории.

В рамках конкурса также отметили лучшее интервью Юлии Тимошенко, лучший репортаж Андрея Дубчака и Надежды Карповой, лучшую аналитику Святослава Хоменко и лучшее расследование от команды Kyiv Independent и "Украинской правды".

Особые награды получили работы на темы прав женщин, военных репортажей, журналистской этики и мемориальных материалов. Спецприз "Надежда журналистики" достался Юлии Тимошенко за текст о Вере Агеевой.