Так аналитики Molfar Intelligence Institute (МИИ) в сотрудничестве со Службой безопасности идентифицировали 144 российских тюремщиков, которые пытают украинских военнопленных и заключенных. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на МИИ.

Кого СБУ и OSINTеры подозревают в пытках украинцев?

MII провел OSINT-разведку, собрав информацию из открытых источников и узнали имена работников российских "учреждений", где удерживают военнопленных.

В колониях на территории России и в городах, которые враг временно оккупировал, удалось разоблачить 144 таких преступников:

в колонии №36 в городе Суходольск (Луганская область) – два человека;

в исправительной колонии № 38 в городе Свердловск (Довжанск, Луганская область) – три человека;

в Калининской ИК №27 в городе Горловка (Донецкая область) – один человек;

ГБУ "Донецкий Следственный Изолятор", во временно оккупированном Донецке – два человека;

ИК № 2 в пгт Донское, Тульская область России – три человека;

в федеральном казенном учреждении "Следственный изолятор №2", г. Старый Оскол Белгородской области – 8 человек;

в ФКУ "Следственный изолятор №2" в Таганроге – 125 человек.

В последнем СИЗО военных преступников находится больше всего. И именно там пленные переживают самые страшные пытки. В Таганроге удерживают защитников Мариуполя, а ранее там находилась убитая украинская журналистка Виктория Рощина.

Среди палачей российских СИЗО есть не только кадровые "тюремщики", но и предатели Украины из Луганской области. Так в Должанске работает так называемый "подполковник" Виталий Стержанов, который в 2014 году перешел на сторону пророссийских террористов из непризнанной "ЛНР". Предатель Украины уже имеет подозрение от СБУ.

Причастен к пыткам украинцев в плену Виталий Стержанов / Фото MII

Прапорщик внутренней службы Денис Мирчев (Юлианов) привлекался к пыткам пленных украинцев в Белгородской области. В 2014 году оккупант был фанатом украинского музыканта Александра Ярмака и призвал его идти воевать в АТО.

А еще раньше, как известно, Мирчев был сторонником украинского национализма. Он даже имел псевдоним "Денис Бандера".

Различные сообщения россиянина, который пытал пленных украинцев / Фото MII

К слову, Molfar Intelligence Institute создал новый реестр под названием "Российские тюремщики, удерживающие украинских пленных". Именно там есть имена всех 144 оккупантов, причастных к пыткам военнопленных украинцев.