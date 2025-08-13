Так аналитики Molfar Intelligence Institute (МИИ) в сотрудничестве со Службой безопасности идентифицировали 144 российских тюремщиков, которые пытают украинских военнопленных и заключенных. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на МИИ.
Кого СБУ и OSINTеры подозревают в пытках украинцев?
MII провел OSINT-разведку, собрав информацию из открытых источников и узнали имена работников российских "учреждений", где удерживают военнопленных.
В колониях на территории России и в городах, которые враг временно оккупировал, удалось разоблачить 144 таких преступников:
- в колонии №36 в городе Суходольск (Луганская область) – два человека;
- в исправительной колонии № 38 в городе Свердловск (Довжанск, Луганская область) – три человека;
- в Калининской ИК №27 в городе Горловка (Донецкая область) – один человек;
- ГБУ "Донецкий Следственный Изолятор", во временно оккупированном Донецке – два человека;
- ИК № 2 в пгт Донское, Тульская область России – три человека;
- в федеральном казенном учреждении "Следственный изолятор №2", г. Старый Оскол Белгородской области – 8 человек;
- в ФКУ "Следственный изолятор №2" в Таганроге – 125 человек.
В последнем СИЗО военных преступников находится больше всего. И именно там пленные переживают самые страшные пытки. В Таганроге удерживают защитников Мариуполя, а ранее там находилась убитая украинская журналистка Виктория Рощина.
Среди палачей российских СИЗО есть не только кадровые "тюремщики", но и предатели Украины из Луганской области. Так в Должанске работает так называемый "подполковник" Виталий Стержанов, который в 2014 году перешел на сторону пророссийских террористов из непризнанной "ЛНР". Предатель Украины уже имеет подозрение от СБУ.
Причастен к пыткам украинцев в плену Виталий Стержанов / Фото MII
Прапорщик внутренней службы Денис Мирчев (Юлианов) привлекался к пыткам пленных украинцев в Белгородской области. В 2014 году оккупант был фанатом украинского музыканта Александра Ярмака и призвал его идти воевать в АТО.
А еще раньше, как известно, Мирчев был сторонником украинского национализма. Он даже имел псевдоним "Денис Бандера".
Различные сообщения россиянина, который пытал пленных украинцев / Фото MII
К слову, Molfar Intelligence Institute создал новый реестр под названием "Российские тюремщики, удерживающие украинских пленных". Именно там есть имена всех 144 оккупантов, причастных к пыткам военнопленных украинцев.