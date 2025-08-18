Начато расследование этого военного преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Смотрите также Российская попытка прорыва и закрепления в Донецкой области окончательно нивелирована, – ЦПД
Что известно о расстреле гражданского?
Видео с расстрелом опубликовали в одном из телеграмм-каналов. Инцидент произошел вблизи Родинского Покровского района.
На кадрах видно российского военнослужащего с белой повязкой на руке.
Сначала он открыл прицельный огонь по гражданскому лицу, а потом подошел к ней, осмотрел и убежал.
Сейчас осуществляется досудебное расследование.
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ,
– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.
Другие военные преступления россиян
- Недавно оккупант расстрелял гражданского, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное в Донецкой области.
- Также Россия продолжает убивать мирных украинцев обстрелами. В ночь на 18 августа от атаки в Харькове погибли 7 человек, среди них целая семья – мама, папа, 1,5-летняя девочка, 16-летний парень и их бабушка.
- Кроме того, россияне пытают украинских военнопленных. Уже удалось разоблачить 144 российских тюремщиков, которые этим занимаются.