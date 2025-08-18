Начато расследование этого военного преступления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Что известно о расстреле гражданского?

Видео с расстрелом опубликовали в одном из телеграмм-каналов. Инцидент произошел вблизи Родинского Покровского района.

На кадрах видно российского военнослужащего с белой повязкой на руке.

Сначала он открыл прицельный огонь по гражданскому лицу, а потом подошел к ней, осмотрел и убежал.

Сейчас осуществляется досудебное расследование.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению преступления лиц из числа военнослужащих РФ,

– говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

