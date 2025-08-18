Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Сколько пострадавших в результате удара по Харькову?

Этой ночью дроны атаковали Индустриальный район Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому.

В результате попадания там вспыхнул пожар в двух подъездах: в одном горят этажи со второго по четвертый, в другом – горит последний этаж.

В 05:46 Игорь Терехов сообщил, что сейчас известно 15 пострадавших в Харькове, среди них есть дети 6 и 10 лет. К сожалению, в результате удара также есть погибший.

Тем временем Олег Синегубов в 06:00 заявил об 11 пострадавших и одном погибшем – 45-летнем мужчине. Глава ОВА подчеркнул, что на месте "прилета" продолжают работать медики и все профильные службы.

Впоследствии Игорь Терехов сообщил, что в Харькове под завалами жилого дома обнаружили погибшего годовалого ребенка, количество жертв возросло до двух. Кроме того, удалось деблокировать женщину: к счастью, она жива.

В 06:18 Олег Синегубов добавил, что медики оказывают помощь еще 6-летней девочке и 42-летней женщине. По его словам, количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков постоянно растет.

Впоследствии спасатели обнаружили тело еще одного убитого вражеским "Шахедом" человека, количество погибших возросло до трех.

На данную минуту трое погибших, включая маленького ребеночка. Еще 17 пострадавших, среди них шестеро детей,

– написал Игорь Терехов.

