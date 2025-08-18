О взрывах в Сумах впервые сообщили после 3 часов ночи. Перед этим была информация, что в сторону города движутся несколько БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне, Воздушные силы и мониторинговые ресурсы.

Актуально Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность

Россия атакует Сумы ночью 18 августа, раздаются взрывы: что известно?

Взрыв в Сумах прогремел в 3:06. За 10 минут до этого Воздушные силы предупредили о движении нескольких БпЛА в направлении Сум и призвали жителей города во время тревоги находиться в укрытиях.

По данным мониторинговых ресурсов, на Сумы двигались по меньшей мере 5 вражеских дронов. Также военные сообщали о разведывательных беспилотниках на Сумщине. По их словам, привлечены средства для их сбивания.

В 3:20, 3:23 и в 3:48 в Сумах было слышно еще по меньшей мере три взрыва. Также мониторинговые и местные ресурсы писали, что на город еще движутся дроны.

Сейчас официальной информации о последствиях удара нет. Вполне вероятно, что работала ПВО.

Добавим, что вражеские дроны находятся также на Черниговщине. По последней информации, там по меньшей мере 4 БпЛА.

В результате удара по Сумах вечером 18 августа пострадал гражданский объект. По информации местных властей, удар произошел рядом с учебным заведением, правда пострадали его здания. Взрывная волна поразила фасады, выбила окна и двери. В полиции уточнили, что повреждено остекление окон, фасад и двери одного из корпусов учебного заведения.

К счастью, жертв и пострадавших нет. По данным СМИ, незначительные ранения получил только охранник заведения.

Предварительно, враг ударил по городу баллистической ракетой "Искандер-М".

Заметим, что Россия чуть ли не ежедневно атакует Сумы. Перед ударами 17 и 18 августа взрывы в Сумах раздавались днем 15 числа. Предварительно, тогда россияне также применили ударные БПЛА.