"Ворог просунувся поблизу Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського", – таким було повідомлення аналітиків DeepState про оновлення карти бойових дій. За останні місяці повідомлення про просування росіян, на жаль, не є новими. Однак хто відкрив карту – жахнувся, бо ще вчора ті села, біля яких росіяни просунулися, були за кілька кілометрів від лінії зіткнення на Покровському напрямку.

Росіяни прорвалися поблизу Добропілля на Донеччині. Однак вони ідуть не на місто, а прямо на північ. Офіційна інформація – ситуація складна, але контрольована. Для стабілізації ситуації 1-й корпус НГУ "Азов" теж переходить на Покровський напрямок.

За лічені дні Добропілля та Білозерське перетворилися на міста підвищеної загрози, звідки масово виїжджають люди, як і з прилеглих сіл та навіть сусідньої Новодонецької громади. Фронт наблизився неочікувано швидко і це породило багато питань, відповідей на які суттєво бракує.

Ба більше, все це відбувається на тлі зустрічі президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня, де, як дехто сподівається, можуть бути досягнуті домовленості для завершення війни, що з огляду на ситуацію звучить все менш реалістично.

Що трапилося на Покровському напрямку, які три помилки призвели до ситуації, яку ми маємо зараз та як буде розвиватися ситуація далі – розбирався 24 Канал.

Що відбувається біля Добропілля?

Станом на 12 серпня 2025 року після прориву росіян лінія фронту фактично підійшла під північні межі Покровського району. Росіяни при цьому не ціляться на міста, а просто роблять спроби закріпитися неподалік від них. Відстань від утвореного ворогом плацдарму до Добропілля та Білозерського становить 10 та 11 кілометрів відповідно.

Однак найбільше питань зараз власне до самого "плацдарму". Утворений виступ росіян під Добропіллям є результатом дій малих піхотних груп, які, використовуючи тактику "просочування", змогли не захопити позиції Сил оборони в цьому районі, а обійти основні фортифікаційні споруди й рухатися далі.

Декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту, диверсанти потай проникали у населені пункти – Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення,

– так пояснив ситуацію Генштаб ЗСУ.



Прорив росіян біля Добропілля та Білозерського / Карта DeepStateMAP

Росіяни по всій лінії зіткнення постійно шукають слабкі ділянки в обороні і як тільки десь вдалося здійснити рух вперед – залучають максимум сил. Ворог діє малими групами, але кількість таких груп – доволі велика.

Чимало експертів та військовослужбовців відзначають, що карта DeepState не повністю відповідає дійсності, хоча якщо дивитися на офіційні карти Генштабу ЗСУ – ситуація не відрізняється суттєво. Різниця тільки в довжині так званого "плацдарму".



Покровський напрямок на карті Генштабу станом на 13 серпня 2025 року

В ОСУВ "Дніпро" заявляють, що ситуація на Покровському напрямку є складною, але не настільки, як її описують. Речник "Дніпра" Віктор Трегубов в етері телемаратону заявив, що просочування малих піхотних груп противника не дорівнює взяттю території під контроль. Ба більше, частину таких груп вже ліквідовано, а також є полонені росіяни з числа цих груп.

Цей виступ на карті більше характеризує маршрут, а не території, які ворог контролює. Те, що ми бачимо на карті, не контролюється ворогом, а лише вказує на напрямок руху росіян,

– пояснив Трегубов.

Таке різке наближення фронту станом на зараз все ж не змінює ситуацію для умовного Новодонецького – наступного за Білозерським великого населеного пункту, бо мова не йде про повне просування армії з подальшим залучення FPV-дронів для терору прифронтових територій. Проте це не означає, що ці загрози не з'являться.

Як росіяни змогли так прорватися?

На Покровському напрямку ворожа піхота діє радше як велика кількість диверсійних груп. Тобто умовно група з 2 – 3 піхотинців відправляється з мінімумом спорядження на завдання з так званої інфільтрації, тобто просочування через позиції. І якщо група доходить до потрібної цілі на відстані кілька кілометрів, то росіяни за допомогою дронів можуть постачати боєкомплект та провізію. І такі групи відправляють, поки ціль не буде досягнута. Скільки вже росіян загинули для того, аби ворожа піхота змогла обійти передові позиції Сил оборони – невідомо.

Якщо ж у вас виникають питання щодо того, як в умовах шаленої активності дронів з обох боків ворожа піхота могла пройти кілька кілометрів, то пояснення дає військовий канал Vae Victus. За інформацією каналу, для руху росіяни використовували маскувальні теплоізоляційні пончо. Маскування піхотинців, які рушили на обхід позицій, ворог контролював за допомогою БпЛА. При цьому є загроза і для цивільного населення у прифронтових селах.

У випадку небезпеки група лягає на землю й накривається пончо. Виявляють себе при переміщенні полями. В лісах та в населених пунктах спостереження вкрай ускладнене. Йдуть без нічого, потім досягають кінцевої точки (якогось глибокого рубежу) й залягають там, роблять засадні дії на СОУ. Далі по розвіданому ними маршруту затягуються нові групи. Логістика забезпечується "молніями": вантажні крила несуть трохи провізії, нові батарейки до радіостанцій. Полонених зазвичай не беруть (важко повернути в тил), цивільних на шляху просування знищують для запобігання поширення інформації щодо маршрутів та позицій,

– йдеться в аналізі військового блогу.

За повідомленнями ОСУВ "Дніпро", зараз Сили оборони здійснюють зачистку сіл, в які проникнули росіяни. Проте також є загрози й подальших російських диверсій чи засідок на українських бійців у тилу чи атак на цивільних.

Чим загрожує спустошення Добропілля і Білозерського?

Ще на початку липня ворог почав терор Добропілля. Просування на північний захід від Покровська дозволило росіянам застосовувати FPV-дрони й по Добропіллю, й по трасі на Краматорськ. Перший такий наліт дронів по місту відбувся 8 липня. Тоді, за підрахунками моніторів, по місту вдарили 40 російських безпілотників. Далі на Добропілля росіяни почали скидати КАБи. Зараз в'їзд до міста обмежений, триває евакуація цивільного населення. До загострення бойових дій там проживали 22 тисячі людей, значна частина яких – переселенці з Покровська та Мирнограда і з інших міст Донеччини, де тривали бої раніше.

Останні кілька днів ворог почав тероризувати Білозерське, де проживали близько 11 тисяч людей. На місто кидають КАБи, запускають дрони. Ба більше, в хід ідуть реактивні системи залпового вогню. Темпи евакуації після обстрілу з РСЗВ 11 серпня зросли в рази – місто щодня покидають сотні людей.

Спустошення Добропілля і Білозерського з боку російської армії є частиною плану захоплення Покровської агломерації. Найближче відносно безпечне місто, тобто те, яке не уражають FPV-дрони, зазвичай стає своєрідним хабом для оборони. У ситуації, яка складається зараз, для Покровського напрямку немає такого міста на Донеччині. Найближчі – Барвінкове на Харківщині або Шахтарське (Першотравенськ) на Дніпропетровщині. Обидва міста за понад 40 кілометрів від фронту.



Найближчі міста від зони бойових дій / Карта DeepStateMAP

При цьому спустошені також міста Білицьке та Родинське, в яких тривають бої – росіяни намагаються взяти під контроль дорогу, що веде до Покровська з Добропілля. Якщо цей задум ворогові вдасться, то єдиним логістичним шляхом до Покровська залишиться траса з Павлограда.

Помилки, які мають значення

У серпні 2024 року лінія фронту підійшла впритул під Покровськ та Мирноград, через що десятки тисяч людей були вимушені покинути свої домівки. За пів року російські війська пройшли майже 40 кілометрів після захоплення Авдіївки. І якщо озиратися на події минулого року, то до цієї ситуації, зокрема, призвели дві помилки:

прорив в Очеретиному у квітні 2024 року. Перші тижні після відходу Сил оборони з Авдіївки наші воїни докладали усіх можливих зусиль для стабілізації лінії фронту. І на це знадобилося майже 2 місяці. Темпи просування росіян були сповільнені, наші війська вибудовували нову лінію оборони. Аж тут ворогу вдалося знайти слабке місце в цій обороні й прорватися в село Очеретине. Це стало проблемою і для суміжних підрозділів і призвело до того, що росіяни продовжували просування в бік Покровська.

прорив у Прогресі в липні того ж року. Після тривалої стабілізації лінії зіткнення росіяни прорвалися у село Прогрес, що призвело по подальшого просування росіян у бік Покровська.



Прорив у Прогресі в липні 2024 року / Карта DeepStateMAP

Детальніше ці дві події ми розбирали минулого року в аналізі ситуації довкола Покровська, який наприкінці літа 2024 року став епіцентром боїв на Донеччині та на всьому фронті загалом.

Минув рік і ми знову в ситуації, коли помилки мають болючі наслідки. Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що одна з причин, чому стався прорив росіян біля Добропілля – ігнорування українським командуванням проблем, про які зокрема і він говорив публічно тривалий час. За його словами, це може мати ще й гірші наслідки.

Спочатку ми "провалюємося" на рівні взводів. Потім рот. Потім дійшла черга батальйонів. Коли дійде до бригад – ворог пустить у хід свої бронетанкові групи, які активно накопичуються вже з рік, і вийде в тил, на оперативний простір. І карта знову буде "зсуватися" як це було у 2022-му – десятками, сотнями квадратних кілометрів щодня,

– змалював ситуацію Чмут.

Водночас екначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення НГУ "Азов" Богдан Кротевич заявив, що складна ситуація на Покровському напрямку, а також в районі Костянтинівки виникла через системні управлінські проблеми в українському війську.

Системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про "взяте село" як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу "кумам", а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва,

– заявив Кротевич.

З'ясовувати зараз хто винен і карати їх за це зараз – важливо, бо часто ціною помилки є життя наших людей. Однак найголовніше – виправити все, через що ми вкотре втрапляємо в подібну ситуацію, тому що ми маємо приклад, як 3 помилки за півтора року фактично призвели до того, що фронт тепер під Добропіллям.

Кажуть, що на війні немає правильних чи неправильних рішень. Проте помилки мають наслідки набагато більші, ніж може здатися, на перший погляд.

Якими можуть бути подальші дії росіян?

У ситуації, яка є зараз, очевидно, що найперше росіяни намагатимуться закріпити успіх на утвореному плацдармі, підтягнути туди техніку. Відповідно це спричинить терор, наприклад, селища Новодонецьке, що північніше Білозерського.

Друга ціль ворога – дорога з Добропілля до Покровська. Тривають важкі бої в Родинському та Білицькому і цей шлях уже під вогневим контролем ворожих дронів й артилерії. Якщо все ж ворогу вдасться перерізати дорогу, то наступною ціллю стане траса Павлоград – Покровськ. На неї ворог тиснутиме уже з двох боків, що означатиме оточення Покровської агломерації.

Головна ціль росіян – повна окупація Покровська і Мирнограда. Проте не виключено, що паралельно з тим ворог буде реалізовувати план захоплення Білозерського і Добропілля. Якщо окупанти закріпляться на виступі, який утворився, то загроза для цих міст стане ще більшою.

На Покровському напрямку зараз існує загроза втрати 6 міст Донеччини. І зараз всі зусилля окупантів будуть спрямовані саме на захоплення Покровська, Мирнограда, Родинського, Білицького, Добропілля і Білозерського. Проте вже зараз Покровський і Добропільський напрямки розділяють, що не дивно, оскільки дії росіян в районі Добропілля і далі відбуваються, і відбуватимуться паралельно з діями росіян біля Покровська.

Тобто не виключено, що ворог може почати штурм Добропілля та Білозерського незалежно від ситуації під Покровськом. Наступними цілями росіян стануть селища Новодонецьке та Олександрівка – росіяни будуть рухатися на північ до адмінмежі з Харківщиною та на захід до Дніпропетровщини. Головна ціль росіян на Донеччині – повна окупація області.



Варіанти подальших подій на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Однак маємо наголосити, що це потенційні варіанти, які можуть стати дійсністю за певних обставин. Тому що ми повинні враховувати, що є Сили оборони України, які роблять усе можливе для знищення ворога у дуже важких умовах. І ще є одна змінна – надійний тил. Тил працює для армії або в армії і який робить все можливе, аби допомогти нашим захисникам.

Наш ворог сильний і він шукає нові шляхи, аби знищити якомога більше наших сіл і нас самих, шукає нову тактику для наступів, поки хтось говорить про перемовини. В таких умовах багато залежить від намірів ворога, але ще більше від того, як відповідаємо на це ми.

Найпростіший спосіб уже зараз допомогти нашому війську – задонатити на збори для потреб захисників. Ви можете підтримати збори своїх друзів та знайомих. Крім того, для допомоги війську працює і наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.