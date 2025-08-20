Про ситуацію на Покровському напрямку в інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-й окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Що відбувалось під Добропіллям?

За словами "Перуна" ситуація поблизу Добропілля стабілізована, а проблеми просочування в тилові райони частково вирішені. Російські групи уникали запеклих зіткнень. А при контакті з українськими військами, відходили, шукаючи інші шляхи. Завдяки розосередженню своїх підрозділів вони впливали на українські війська.

Це не був повноцінний прорив нашої лінії оборони. Треба розуміти, що це сталося внаслідок того, що у нас дуже критично не вистачає піхоти у порівнянні з противником. У нього її більше і це дає можливість шукати слабкі місця,

– сказав військовий.

Накопичення сил противника більше немає, запевняє командир полку. Ті окупанти, що просочилися в тил, ізольовані та зачищаються. Однак є й ділянки, які ще потребують повної зачистки.

Чому росіяни посилено атакують Білозерське та Добропілля?

Як повідомив "Перун" російські атаки на Добропілля і Білозерське мають на меті погіршити логістику та розосередити тилові підрозділи.

Ворог намагається ізолювати шляхи постачання, за допомогою FPV-дронів для ураження логістики більше, ніж вогневих позицій.

Це ще один з елементів бою, який вони дуже якісно стали використовувати, скопіювавши нашу модель, ту ж "Лінію дронів", яка обрізала їм всю логістику. Зараз вони намагаються відтворити це у своїх умовах,

– додав "Перун".

Щодо загрози оточення Покровська, то військовий відповів, що наразі вона відсутня. Командування своєю чергою вжило заходів для стабілізації ділянки.

Чи мав ворог успіх на Покровському напрямку?