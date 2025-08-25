В День Независимости главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

