Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как изменилась ситуация на линии фронта?
- 24 августа боевые действия продолжались в неопределенных районах Курской области.
- В тот же день российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного продвижения не достигли.
- По данным ISW, недавно российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 23 августа, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в пределах центрального Волчанска (к северо-востоку от Харькова).
- 23 и 24 августа российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и Хатнего, но не продвинулись.
- Также враг продолжил штурмы на Купянском, Боровском, Лиманском, Северском, Часовоярском и Торецком направлениях, но подтвержденных успехов не достиг.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи от 23 августа свидетельствуют, что ВСУ вернули под контроль Михайловку (к востоку от Покровска), продвинулись на юг от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и на север от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки).
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 24 августа также заявил, что Михайловку освободили в результате успешных контратак.
- На Новопавловском, Великомихайловском направлениях, а также в восточной и западной частях Запорожской области 24 августа враг наступал, но подтвержденных успехов не имел.
- Ограниченные наземные атаки продолжались и на Херсонском направлении 23 – 24 августа, однако также без продвижений.
Что сейчас происходит в Донецкой области: последние новости
В День Независимости главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Покровском направлении. Он сообщил, что украинские силы контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области – Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов ранее сообщал, что россияне на Покровском направлении имеют вдвое больше военных (110 тысяч), чем население города до войны (60 тысяч).