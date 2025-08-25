Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Россия продолжает атаки, ВСУ имели успехи под Покровском: обзор фронта от ISW за 24 августа

Карта боевых действий на 25 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось 10 атак. ВСУ отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил 12 попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.

На Торецком направлении было 5 атак неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили 1 атаку оккупационных войск вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.