Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Смотрите также Россия продолжает атаки, ВСУ имели успехи под Покровском: обзор фронта от ISW за 24 августа
Карта боевых действий на 25 августа
За прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак.
На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.
На Купянском направлении вчера состоялось 10 атак. ВСУ отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.
На Северском направлении враг совершил 12 попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.
На Краматорском направлении оккупанты 6 раз атаковали в районах Майского и Часового Яра.
На Торецком направлении было 5 атак неподалеку Щербиновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Уют, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск.
На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка – в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.
На Ореховском направлении Силы обороны отбили 1 атаку оккупационных войск вблизи населенного пункта Приморское.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.