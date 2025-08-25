Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Карта бойових дій на 25 серпня

Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Вовчанськ та в бік Дворічанського.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 10 атак. ЗСУ відбивали штурмові дії противника поблизу Куп'янська, Западного, Голубівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Росіяни намагалися прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Греківка, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Карпівка та в бік населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголове, Серебрянка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив 12 спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку окупанти 6 разів атакували в районах Майського та Часового Яру.

На Торецькому напрямку було 5 атак неподалік Щербинівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 31 атаку поблизу населених пунктів Зелене Поле, Іскра, Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Темирівка – в бік населених пунктів Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку окупаційних військ поблизу населеного пункту Приморське.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.