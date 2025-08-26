Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті станом на 26 серпня?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках підрозділи Сил оборони відбили п’ять атак окупантів. Росіяни здійснили 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, та 179 обстрілів з артилерії.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції ЗСУ біля Глибокого, Вовчанська, Амбарного, у бік Кутьківки й Колодязного.
На Куп’янському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Ворог проводив штурмові дії в районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.
На Лиманському напрямку відбулося 28 ворожих атак. Росіяни намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Колодязів, Новоселівки, Зеленої Долини та в бік Ямполя і Серебрянки.
На Сіверському напрямку українські військові зупинили п’ять наступальних дій ворога в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.
На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень, окупанти хотіли просунутися в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного, однак їхні спроби не вдалися.
На Торецькому напрямку ворог провів 6 атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 штурмових дій у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.
На Новопавлівському напрямку вороги атакували 19 разів у районах Ялти, Зеленого Гаю, Воскресенки, Шевченка та Комишувахи.
На Гуляйпільському напрямку росіяни здійснили атаку в районі Малинівки.
На Оріхівському напрямку російські солдати двічі намагалися рухатися в районі Плавнів та у бік Павлівки.
На Придніпровському напрямку зафіксовані три марні спроби окупантів просунутися уперед на позиції українських підрозділів.
Захисники обороняють нашу землю та завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці. За добу їм вдалося уразити п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога. На фронті загинули 890 російських окупантів. Також знешкоджено чотири танки, три бойові броньовані машини й 33 артилерійські системи.
- За даними американських військових аналітиків, українські захисники просунулися на кількох напрямках, зокрема в Сумській області, біля Лимана та Покровська. Це підтверджують геолокаційні кадри, опубліковані напередодні.
- Російські війська продовжують наступальні операції на різних ділянках фронту. Їхні активні просування фіксуються на Харківщині, на Лиманському, Куп'янському, Торецькому та Покровському напрямках.