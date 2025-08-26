За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какова ситуация на фронте по состоянию на 26 августа?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях подразделения Сил обороны отбили пять атак оккупантов. Россияне совершили 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, и 179 обстрелов из артиллерии.
На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции ВСУ возле Глубокого, Волчанска, Амбарного, в сторону Кутьковки и Колодязного.
На Купянском направлении произошло 8 боестолкновений. Враг проводил штурмовые действия в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.
На Лиманском направлении произошло 28 вражеских атак. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в сторону Ямполя и Серебрянки.
На Северском направлении украинские военные остановили пять наступательных действий врага в районах, Федоровки, Григорьевки и в сторону Серебрянки.
На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений, оккупанты хотели продвинуться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного, однако их попытки не удались.
На Торецком направлении враг провел 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовых действий в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишине, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное.
На Новопавловском направлении враги атаковали 19 раз в районах Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи.
На Гуляйпольском направлении россияне совершили атаку в районе Малиновки.
На Ореховском направлении российские солдаты дважды пытались двигаться в районе Плавней и в сторону Павловки.
На Приднепровском направлении зафиксированы три тщетные попытки оккупантов продвинуться вперед на позиции украинских подразделений.
Защитники обороняют нашу землю и наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. За сутки им удалось поразить пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага. На фронте погибли 890 российских оккупантов. Также обезврежено четыре танка, три боевые бронированные машины и 33 артиллерийские системы.
- По данным американских военных аналитиков, украинские защитники продвинулись на нескольких направлениях, в частности в Сумской области, возле Лимана и Покровска. Это подтверждают геолокационные кадры, опубликованные накануне.
- Российские войска продолжают наступательные операции на различных участках фронта. Их активные продвижения фиксируются на Харьковщине, на Лиманском, Купянском, Торецком и Покровском направлениях.