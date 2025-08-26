За прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какова ситуация на фронте по состоянию на 26 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях подразделения Сил обороны отбили пять атак оккупантов. Россияне совершили 6 авиаударов, сбросив при этом 11 КАБ, и 179 обстрелов из артиллерии.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции ВСУ возле Глубокого, Волчанска, Амбарного, в сторону Кутьковки и Колодязного.

На Купянском направлении произошло 8 боестолкновений. Враг проводил штурмовые действия в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло 28 вражеских атак. Россияне пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Новомихайловки, Грековки, Колодезей, Новоселовки, Зеленой Долины и в сторону Ямполя и Серебрянки.

На Северском направлении украинские военные остановили пять наступательных действий врага в районах, Федоровки, Григорьевки и в сторону Серебрянки.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений, оккупанты хотели продвинуться в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек и Предтечиного, однако их попытки не удались.

На Торецком направлении враг провел 6 атак в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра и Александро-Калинового.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 43 штурмовых действий в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишине, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное.

На Новопавловском направлении враги атаковали 19 раз в районах Ялты, Зеленого Гая, Воскресенки, Шевченко и Камышевахи.

На Гуляйпольском направлении россияне совершили атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении российские солдаты дважды пытались двигаться в районе Плавней и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении зафиксированы три тщетные попытки оккупантов продвинуться вперед на позиции украинских подразделений.

Защитники обороняют нашу землю и наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике. За сутки им удалось поразить пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две артиллерийские системы врага. На фронте погибли 890 российских оккупантов. Также обезврежено четыре танка, три боевые бронированные машины и 33 артиллерийские системы.

