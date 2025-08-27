Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте на утро 27 августа?

На Северо–Слобожанском і Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отбили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаударов, сбросив при этом 5 КАБ, совершил 201 обстрел, в частности один – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.

Получил отпор.

На Купянском направлении вчера произошло 8 боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголовое, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

На Северском направлении Силы обороны остановили 9 наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано 6 боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 8 атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филиала.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филиалы, Искры и Александрограда.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

